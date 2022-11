Sõda Ukrainas põhjustas põlevkivivajaduse hüppelise kasvu

Ukraina sõjast tulenev keeruline geopoliitiline olukord on Eestile juhitava energia kindlustava põlevkivienergia taas hinda tõstnud. Põlevkivivajadus on nii suur, et Eesti Energia ei jõua seda vajalikul hulgal kaevandada ja põlevkivi ostetakse sisse.

Põlevkivielektri nõudluse tõusu on Eesti Energia hinnangul kasvatanud universaalteenuse käivitumine ning üleüldine elektritarbimise kasv Eestis ja naaberriikides.

Eesti Energia tütarettevõttel Enefit Poweril on Narva karjääris ja Estonia kaevanduses olemas ettevõtte tarbeks piisav põlevkivivaru. Põlevkivi ostetakse aga Ubja ja Kiviõli põlevkivikarjäärist sisse, sest põlevkivi nõudluse vähenemisest tingituna peatati paar aastat tagasi töö Estonia kaevanduse läänetiivas. Nii pole praegu piisavalt tehnikat, millega nõudluse ootamatu tõusu järel vajalikul hulgal põlevkivi kaevandada. Sisseostetava põlevkivi hulk peaks vähenema järgmise aasta lõpuks, kui kaevandustesse saabub uus tehnika.

"Me ei suuda praegu Estonia kaevandusest toota elektritootmisele 8,4-megadžaulise kalorsusega põlevkivi sellises mahus, nagu teda oleks vaja. Kui me eelmisel aastal 10 kuuga tootsime elektrit 2,4 teravatti, siis sel aastal oleme me kümne kuuga tootnud 4 teravatti," sõnas Enefit Poweri juhatuse esimees Andres Vainola.

Üheks tarnekohaks on Kiviõli Keemiatööstuse põlevkivikarjäär, mis jääb Narva külje all asuvatest elektrijaamadest 70 kilomeetri kaugusele. Viimati ostis Eesti Energia neilt suurtes kogustes põlevkivi viis aastat tagasi.

"Viimasel aastal on turumuutus olnud üsna järsk. Kui me eelmistel aastatel lähtusime sellest, et põlevkivi pole enam väga vajalik, ning me kasutasime seda põhiliselt enda tarbeks ja müüsime väga väikeses koguses, siis pärast Ukraina sõja algust muutus põlevkivivajadus järsult suuremaks. Nii palju kui me toota suudame, nii palju me ka tarbime ise ja müüme ehk töötame oma maksimumi piiril," tunnistas Kiviõli Keemiatööstuse põlevkivi tootmisjuht Kaidi Sulp.

Tänu põlevkivi nõudluse kasvule on Kiviõli karjääris sel aastal saanud tööd paarkümmend töötajat ja uusi töötajaid otsitakse praegugi.

Kokku on 2022. aastal Enefit Poweril kavas väljastpoolt oma kaevealasid tarnida üle poole miljoni tonni põlevkivi. Plaanide kohaselt kulub sel aastal ettevõttel energia- ja õlitööstuses 10,4 miljonit tonni põlevkivi ehk sisse ostetud põlevkivi osakaal moodustab kogu vajadusest alla viie protsendi.

Toimub ka vastupidine liikumine, sest Enefit Power omakorda müüb Kiviõli Keemiatööstusele õlitootmiseks sobilikku rikastatud põlevkivi sel aastal 200 000 tonni.