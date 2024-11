Uus-Kiviõli põlevkivikaevanduse rajajad ootavad kaevemahu suurendamist

Kuna rajamisel oleva Uus-Kiviõli kaevanduse kaevemahte on plaanis tõsta algsega võrreldes üle kahe korra, on käimas uus keskkonnamõjude hindamise protsess.

"Kui turgu ei ole, siis maksimaalseid kaevemahte ei pruugita rakendada. Kui leitakse mingi hea tehnoloogia, kuidas seda väärindada ja turustada, siis võib intensiivsemalt kaevandada. Aga vaadates praegust maailma olukorda, on mingis mõttes hea, et energiajulgeolek säilib," ütles keskkonnaameti maapõuebüroo peaspetsialist Tiit Rahe.

VKG plaanib oma osa kaevandusest avada paari aasta pärast. Enefit Power teatas, et nende jaoks on Uus-Kiviõlis kaevandamisega alustamise aeg lahtine.

VKG jaoks muutuks uute kaevetingimustega see, et nende õlitehastele oleks 10 aastaks vajalik kogus põlevkivi tagatud. Kuni Enefit Uus-Kiviõlis ei toimeta, võib VKG lisaks neile eraldatud kahele miljonile tonnile põlevkivile maa alt välja tuua kolm miljonit tonni põlevkivi Enefit Poweri arvelt.

"Suurtööstusele, mis kasutab tooret, on esmane vajadus, et oleks investeerimiskindlus ja et toormega oleks vajadused kaetud. Jah, seni kui Enefit seal ei toimeta, on meil viis miljonit tonni kasutada, aga me tahame tulevikuks kindlust," selgitas VKG Kaevanduste juhatuse liige Ervin Küttis.

Uus-Kiviõli kaevanduses on põlevkivivarusid üle 200 miljoni tonni. Kaevandamisload kehtivad seal 2049. aastani.