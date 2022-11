Iraanis jätkuvad võimude-vastased meeleavaldused

Inimesed kogunesid tänavatele Teheranist läänes asuvates Karaj ja Qazvini linnades. Protestid toimusid veel riigi põhjaosas asuvas Amoli linnas. Protestid toimusid ka Fuladshahri kesklinnas, vahendas Financial Times.

"Me võitleme, me sureme. Me võtame Iraani tagasi," skandeerisid protestijad Fuladshahris.

Protestid jätkusid neljapäeva õhtuni ja levisid ka teistesse linnadesse, sealhulgas ka Rashti linna. Rahutused toimusid ka Teherani äärelinnades.

Protestid puhkesid Iraanis juba septembris pärast 22-aastase Mahsa Amini surma politsei vahi all. Pärast seda on tulnud tänavatele paljud alla 20-aastased iraanlased. Inimõigusorganisatsiooni Amnesty International teatel on protestide mahasurumise käigus surma saanud üle 200 meeleavaldaja, sealhulgas 30 last.

Sotsiaalmeedia levisid videolõigud, kus oli näha, kuidas protestijad lükkasid Karaji linnas ümber politseiauto ja ründasid politseijaoskonda. Meedia teatel ühinesid protestijatega ka mõned töölisklassi linnaosad. Khorramdashti linnaosas tulid inimesed tänavatele ja skandeerisid režiimivastaseid loosungeid.

Iraani kõrgeim juht ajatolla Ali Khamenei väidab, et protestid on USA poolt organiseeritud.