Analüütikud: vabariiklaste valimisvõit vahevalimistel on veamäära sees

USA valimisanalüütika portaali FiveThirtyEight hinnangul on Vabariiklik Partei vahevalimistel veamäära kaugusel valimisvõidust, samas võib nende edu olla üle hinnatud ja võita võivad hoopis demokraadid.

Ameerika Ühendriikides toimuvad vahevahelised viie päeva pärast, 8. novembril.

Valimisanalüütika portaali FiveThirtyEight prognooside kohaselt näitavad küsitlusuuringud ning nende põhjal tehtud statistilised mudelid vabariiklaste võitu vahevalimistel.

Juhul kui vabariiklased suudavad võita kõik valimised, kus neil on edulootus, siis saaksid vabariiklased USA Kongressi ülemkojas, Senatis, 51 kohta ning demokraatidele jääks 49 kohta.

Sama tulemuse korral saaksid vabariiklased USA Kongressi alamkojas, Esindajatekohas 225 kohta ning demokraadid saaksid 210 kohta.

Samas rõhutavad portaali analüütikud, et võrrelduna tavalise vahevalimistega on selline edu siiski väike. Näiteks 2010. aastal võitsid vabariiklased 63 kohta Esindajatekohas ja 2014. aastal üheksa kohta Senatis.

Suure "punase laine" asemel on tulemas pigem punane "virvendus" ehk tavapärane USA sisepoliitiline seaduspärasus, mille kohaselt opositsioonis olev erakond saavutab vahevalimistel edu võib sel korral väljenduda nõrgemalt.

FiveThirtyEight: meie prognoosid näitavad tõenäosusi, mitte kindlaid tulemusi

Poliitikaportaali autorid rõhutavad, et nende prognoosid näitavad tõenäosusi sellest, mis võib juhtuda, mitte ei teata kindlalt ühe või teise poole selget võitu.

Nii demokraatidel kui vabariiklastel on valimisvõitlus edulootus piirkondades, kus näiteks ühe poole võit on statistiliselt vaadatuna kindel 60 juhul 100-st, samas see tähendab, et 40 juhul 100-st võidaks ikkagi vastaspool.

Kuna küsitlusuuringud võivad paari protsendi võrra eksida, siis võib ka lõplik tulemus olla erinev.

Näiteks 2016. ja 2020. aasta küsitlusuuringud alahindasid vabariiklaste edu. Samas on analüüsid näidanud, et küsitlusuuringu veamäära (polling error) suunda ei saa enne valimisi kindlalt öelda.

Teisisõnu kaasneb küsitlusuuringutega alati veamäär ning kunagi ei saa kindel olla kas tegelikult on veidi suurem vabariiklaste või demokraatide toetus.

Ajalooliselt pikas plaanis on küsitlusuuringud alahinnanud nii demokraate kui vabariiklasi, rõhutavad portaali FiveThirtyEight analüütikud.

FiveThirtyEight portaal sai kuulsaks 2008. aastal kui selle asutaja Nate Silver prognoosis edukalt Barack Obama valimist USA presidendiks.