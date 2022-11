Ukraina kaitseminister Oleksi Reznikov teatas sotsiaalmeedias, et riiki on jõudnud õhutõrjesüsteemid NASAMS ja Aspide. Ukraina lõunaringkonna esindaja Natalja Humenjuk ütles, et Venemaa teeskleb Hersoni linnast lahkumist ja tahab nii meelitada Ukraina vägesid asulasse. Humenjuki sõnul valmistub Venemaa armee linnalahinguteks.

Vene meedia kohaselt tahetakse taastada liiklus Kertši sillal detsembri lõpuks

Venemeelne Kriminform teatas, et lähipäevil asutakse Kertši silla uute pealisehitamiste paigaldamisega. Kohale toodud sillaosade kokkupanemine peaks algama 8. novembril.

Silla hävinud parempoolses osas on kavas käivitada liiklus 5. detsembril ühel real ning 20. detsembril teisel real.

Seejärel peaks algama silla vasakpoolse, vähem kahjustada saanud sillaosa demonteerimine, kus selgus läbivaatuse käigus, et ka seal sai sild kahjustada.

Ukraina ametiisik: Vene väed rajavad Mariupoli ümber uut kaitseliini

Mariupoli linnapea nõuniku Petro Andrjušenko sõnul on Vene väed asunud rajama okupeeritud Mariupoli ümber uut kaitseliini, milles on ka betoonist tankitõrjepüramiide.

Mõned Mariupolis toodetud betoonpüramiidid viidi ka Zaporižžja ja Hersoni oblastitesse, väitis nõunik.

BBC: satelliitpiltide kohaselt on Mariupolis kaevatud 1500 uut hauda

BBC teatas, et satelliitpiltidelt on näha 1500 värskelt kaevatud hauda. Analüüsi kohaselt on tegu uute haudadega, viimati analüüsiti antud piirkonda BBC poolt juunis.

Ukraina ametisikute hinnangul hukkus Mariupolis vähemalt 25 000 tsiviilisikut, kellest 5000–7000 hukkus Ukraina hinnangul enda kodudes, kui need pommitamise käigus rusudeks muutusid.

Reznikov: NASAMS-i ja Aspide õhutõrjesüsteemid jõudsid Ukrainasse

Ukraina kaitseminister Oleksi Reznikov teatas Twitteris, et Ukrainasse on jõudnud õhutõrjesüsteemid NASAMS ja Aspide.

Look who's here!

NASAMS and Aspide air defence systems arrived in Ukraine!

These weapons will significantly strengthen #UAarmy and will make our skies safer.

We will continue to shoot down the enemy targets attacking us.

Thank you to our partners: Norway, Spain and the US. pic.twitter.com/ozP4eXhgOg — Oleksii Reznikov (@oleksiireznikov) November 7, 2022

Aspide ja Hawki õhutõrjesüsteemide annetamisest Hispaania poolt teatas Interfax Ukraine juba 2. novembril. Tollal teatas Ukraina välisminister Dmõtro Kuleba, et antud õhusüsteemid on täpselt need asjad, mis aitavad Ukrainal oma tsiviiltaristut kaitsta.

Kuleba tõi välja, et sestsaadik, kui Hispaania teatas valmidusest saata Ukrainale Hawki õhutõrjesüsteeme, hakkasid sama kaaluma ka teised riigid.

Ukraina: Venemaa teeskleb Hersoni linnast taganemist

Ukraina lõunaringkonna esindaja Natalia Humenjuk ütles, et Venemaa teeskleb Hersoni linnast lahkumist ja tahab nii meelitada Ukraina vägesid asulasse. Humenjuki sõnul valmistub Venemaa armee linnalahinguteks.

"Vene väed püüavad kõiki veenda, et nad taganevad, kuid samal ajal näeme tõendeid selle kohta, et nad jäävad. Seal paiknevad sõjaväeüksused ja sinna on viidud palju sõjatehnikat. Vasakkaldale seatud positsioone kasutatakse paremkalda positsioonide toetamiseks," ütles Humenjuk.

"Me mõistame, et venelased üritavad luua illusiooni, et neid pole kohal, et meelitada nii Ukraina väed lähedalasuvatesse asulatesse. Asulates toimuvad tavalised karmid tänavalahingud. Seetõttu näeme, millist narratiivi nad üritavad meile ette visata, ning ehitame sellele vastavalt üles ka oma strateegia," lisas Humenjuk.

Ukraina hävitas riigi lõunaosas kolm Venemaa laskemoonaladu

Ukraina sõjaväe lõunaringkond teatas öises rindeteates, et pühapäeva jooksul hukkus nende vastutuspiirkonnas 14 Venemaa sõdurit. Ukraina relvajõud hävitasid kolm soomusmasinat ja kolm laskemoonaladu, vahendas The Kyiv Independent.

Kiiev: Ukraina tõrjus kaheksa asula juures tagasi Venemaa rünnakud

Ukraina peastaabi teatel proovis Venemaa armee viimase 24 tunni jooksul edasi liikuda kaheksa asula juures. Kõik need rünnakud toimusid Ida-Ukrainas. Ukraina teatel tõrjus riigi armee tagasi kõik Venemaa rünnakud, vahendas The Kyiv Independent.

ISW: Kreml räägib üha vähem tuumarelvade kasutamisest

Tuumarelvade kasutamine Ukrainas on endiselt ebatõenäoline ja Kreml astub nüüd samme oma tuumaretoorika deeskaleerimiseks, kirjutas Rahvusvaheline Sõjauuringute Instituut (ISW).

Kremli tuumaähvardused pole suutnud õõnestada Ukraina poliitilist ja avalikku tahet ning Kiiev jätkab vastupanu osutamist. Ukraina on selgelt öelnud, et ei loobu oma territooriumist, teatas ISW.

Venemaa poolt okupeeritud Hersonis pole vett ja elektrit

Vene okupatsioonivõimud Hersoni oblastis teatasid pühapäeval, et mitmes oblasti asulas, sealhulgas Hersoni linnas, on katkenud vee- ja elektrivarustus. Ukraina ametnikud kinnitasid, et linnas pole vett ja elektrit, vahendas CNN.

Vene riikliku uudisteagentuuri TASS-i teatel on Hersoni oblastis elektrita kümme asulat.

Briti luure: Venemaa kaotab rohkem lennukeid kui suudab asemele toota

Ühendkuningriigi regulaarses luureülevaates viidatakse Ukraina relvajõudude ülemjuhataja Valeri Zalužnõi 3. novembril tehtud kommentaarile, milles Zalužnõi väitis, et Venemaa on kaotanud sõjas Ukraina vastu rohkem lennukeid (278) kui Nõukogude sõjas Afganistanis (119).

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine - 07 November 2022



Find out more about the UK government's response: https://t.co/nOk01oHSNN



#StandWithUkraine pic.twitter.com/bmQn6FHZYH — Ministry of Defence (@DefenceHQ) November 7, 2022

Britid rõhutavad, et Ukraina poole väiteid pole võimalik iseseisvalt kinnitada, kuid Vene õhuväe suutmatus saavutada õhus ülekaal tuleneb tõenäoliselt kehvast väljaõppest, kogenud lennukimeeskondade vähesusest ning õhusõidukite kasutamisest piirkondades, kus on palju Ukraina õhutõrjet.

Brittide hinnangul ei pruugi see olukord lähikuudel muutuda ning Venemaa õhuväe kaotused on jätkuvalt suuremad kui Vene kaitsetööstuse võime uusi lennukeid toota.

Samuti langetab Vene õhuväe töö kvaliteeti ka pädevate pilootide puudus.

Ukraina hinnangul kaotas Venemaa ööpäevaga ligi 530 sõdurit

Ukraina kaitsejõudude peastaap avaldas esmaspäeval tavapärase hinnangu Venemaa senistele kaotustele sõjas alates selle algusest 24. veebruaril:

- elavjõud umbes 76 460 (võrdlus eelmise päevaga +530);

- tankid 2771 (+6);

- jalaväe lahingumasinad 5630 (+19);

- lennukid 277 (+0);

- kopterid 260 (+0);

- suurtükisüsteemid 1782 (+1);

- mobiilsed raketilaskesüsteemid (MLRS) 391 (+0)

- õhutõrjesüsteemid 202 (+0);

- operatiivtaktikalised droonid 1472 (+7);

- tiibraketid 399 (+0);

- autod ja muud sõidukid, sealhulgas kütuseveokid umbes 4199 (+8);

- laevad / paadid 16 (+0);

- eritehnika 157 (+2).

Ukraina enda kaotuste kohta samasuguse regulaarsusega andmeid ei avalda.