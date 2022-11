Kohtla-Järvel toimub koalitsioonikõneluste järjekordne voor

Kohtla-Järve linnas on käimas uue koalitsiooni moodustamine. Neljapäeva õhtul algusega kell 19 peetakse läbirääkimiste järjekordne voor.

Oktoobri algusest, kui Kohtla-Järvet tabas uus korruptsiooniskandaal, on linn olnud sisuliselt juhtideta, sest eelmisi juhte on umbusaldatud uusi pole veel valitud.

Uue koalitsiooni moodustavad Kohtla-Järve korruptsioonikahtlustusevabad saadikud Sotsiaaldemokraatlikust Erakonnast, Keskerakonnast ja valimisliidust Restart Kohtla-Järve, kellel on 25-liikmelises volikogus minimaalne ülekaal ehk 13 kohta.

Uue koalitsiooni läbirääkimised on kestnud kaks nädalat ja jätkuvad täna õhtul. Kokkusaamisel tutvustab linnapea koha endale saanud Restart Kohtla-Järve linna juhi kandidaati Virve Linderit.

Põhjaranniku andmetel on sotsiaaldemokraatide aselinnapeakandidaadiks Henri Kaselo, kes on SDE Harju piirkonna juht. Keskerakonna üheks aselinnapeakandidaadiks on Põhjaranniku andmetel Ahtme hooldekodu kauaaegne juht Jevgenia Maksimova.

Üheks vaidlusaluseks kohaks on see, kellele jääb kultuuri-ja haridusvaldkonna abilinnapea koht, sest seda soovivad nii Restart Kohtla-Järve kui ka Keskerakond.

Sotsiaaldemokraatidele jääb tõenäoliselt volikogu esimehe koht ning üheks esimehe kandidaadiks on Riigikogu liige ja Sotsiaaldemokraatliku Erakonna peasekretär Eduard Odinets.

Koalitsioonilepinguni loodavad osapooled jõuda enne esmaspäevast volikogu koosolekut, kus on kavas valida volikogu esimees. Linnavalitsus loodetakse paika panna 24. novembri istungil.

Päevakaja raadiouudis