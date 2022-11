Kohtla-Järve uueks linnapeaks võib saada Virve Linder

Korruptsiooniskandaali sattunud Kohtla-Järve linnas on käimas uue koalitsiooni moodustamine. Uue koalitsiooni linnapeakandidaat on praegune Viru vangla projektijuht Virve Linder ja volikogu esimehe kandidaat Eduard Odinets, kes on Sotsiaaldemokraatliku Erakonna peasekretär ja riigikogu liige.

Uue koalitsiooni moodustavad Kohtla-Järve volikogu korruptsioonikahtlustusest vabad saadikud Sotsiaaldemokraatlikust Erakonnast, Keskerakonnast ja valimisliidust Restart Kohtla-Järve, kellel on 25-liikmelises volikogus minimaalne ülekaal ehk 13 kohta.

Paar nädalat kestnud koalitsiooniläbirääkimistel on jõutud linnavalitsuse ja volikogu juhtivate kohtade jaotamiseni.

Valimisliit Restart Kohtla-Järve esitleb neljapäeval koalitsioonile linnapeakandidaadina Isamaa erakonna liiget Virve Linderit, kes praegu töötab Viru vanglas projektijuhina.

"Peab aru saama sellest, et minu näol ei ole tegu poliitturistiga, kes otsib endale mugavat kohta kuskil linnavalitsuses. Ma olen tavaline Kohtla-Järve elanik. Ma olen seal kogu oma elu elanud, seal õpivad ja käivad huviringides mu lapsed ja minu soov on elada paremas linnas kui praegu," rääkis Linder "Aktuaalsele kaamerale".

Osapoolte sõnul on koalitsioonikõnelused möödunud pingelises, aga sõbralikus õhkkonnas.

"Kogu aeg on selline olukord, et tuleb tulla teistele poolele teele vastu. Kõikidel on printsipiaalsed seisukohad, kuid kõik saavad ka aru, et väga häid variante pole ja on pidev patiseisu tunnetus. Selles osas on see raske, aga samavõrra huvitav," rääkis Restart Kohtla-Järve esindaja Hendrik Agur.

"Oleme päris pikalt arutanud, kuid kõik läheb sujuvalt. Meil on sõbralik keskkond ja ma olen kindel, et me saavutame kokkulepped," ütles Keskerakonna esindaja Sergei Lopin.

Kolmeliikmelises võimuliidus on jõutud kokkuleppele, et kunagised linnajuhid eesotsas pikaaegse Kohtla-Järve keskerakondlaste esimehe Valeri Korbiga linnavõimu teostamisel kõrgel tasemel enam ei osale.

"Läbirääkimistelaua taga neid ei ole, sest meil on valitud läbirääkimiste delegatsioonid. Aga nad on valitud volikogu liikmeks ja neil on samad õigused kui teistel. Me oleme küll kokku leppinud, et linnavalitsuses juhtivaid positsioone need saadikud ei saa. Aga loomulikult me kaasame neid, sest nad on koalitsiooni osa," rääkis SDE esindaja Eduard Odinets.

Loodava koalitsiooni toimimist näitas 27. oktoobril toimunud Kohtla-Järve volikogu istung, kus läbi läks endise linnavõimu vastu suunatud seitse umbusaldusavaldust, kusjuures oma kohast sai vabaks ka korruptsioonivarjuga volikogu esimees Tiit Lillemets.

Koalitsioonikõneluste järgmine voor peetakse Kohtla-Järvel neljapäeval. Koalitsioonilepinguni loodavad osapooled jõuda enne esmaspäevast volikogu koosolekut, kus on kavas valida volikogu esimees. Linnavalitsus loodetakse paika panna 24. novembri istungil.