Helme: valimisõigus tuleb ära võtta kõigilt kolmandate riikide kodanikelt

"No parem pool muna kui tühi koor. Jah, loomulikult ei ole see (eelnõu) ideaalne, aga me ilmselt toetame seda. Aga võtke sahtlist välja meie eelmise riigikogu koosseisu ajal esitatud eelnõu, see on kõige parem eelnõu," lausus ütles Helme riigikogus koalitsiooni erimeelsuste tõttu takerdunud eelnõu kohta.

Isamaa eelnõus nähakse ette, et valmisõigus võetakse kõigilt kolmandate riikide kodanikelt, Reformierakonna hinnangul peaks kohalikel valimistel võtma valimisõiguse vaid Venemaa kodanikelt ja sedagi ajutiselt; sotsiaaldemokraadid aga näevad valimisõiguse äravõtmises julgeolekuohtu.

Helme sõnul tuleb valimisõigus võtta kõigilt kolmandate riikide kodanikelt.

"Meie seisukoht on, et mitte ajutiselt, nagu praegu Reformerakond räägib, vaid alaliselt, ja kõigilt kolmandate riikide kodanikelt – Ladina-Ameerikast, Aasiast, kust iganes. Eesti riigi asju peavad ikkagi otsustama Eesti riigi kodanikud. Kui keegi tahab kaasa rääkida Eesti asjades, siis õppigu ära eesti keel, tehku ära naturalisatsiooniks vajalikud eksamid ja muud asjad, võtku kodakondsus ja rääkigu siis täieõigusliku Eesti kodanikuna Eesti asjades kaasa," lausus ta.

Helme sõnul jääb arusaamatuks Reformierakonna soov kehtestada valimiskeeld ajutiselt.

"Mis see tähendab, sõja ajal – kõik sõjad ju lõppevad, aga kui me vaatame, kuidas Reformierakond ujutab Eestit üle slaavi rahvastikuga, siis pärast sõda saavad kõik need 150 000, kes on vahepeal siia jõudnud, valimisõiguse. Nalja teete või? Absoluutselt mõeldamatu lähenemine," ütles ta.

Helme sõnul poleks pidanud kodakondsuseta inimestele valimisõigust üldse andma.

"Meie seisukoht on väga selge ja ühene: ei oleks algusest peale pidanud andma seda valimisõigust ja siis kiunuma juba 20 aastat, et küll on paha, näe, Keskerakond Tallinnas juba 20 aastat võimutseb. Aga miks te andsite siis võimaluse Keskerakonnal võimutseda? Ma meenutan, et see valimisõigus anti nendesamade erakondade poolt – Reformierakond, Isamaa – kes nüüd vastu rindu taovad nagu isagorillad, et nüüd on vaja ära võtta. See on populism, millega praegu tegelevad Reformierakond ja Isamaa. Aga kui neil on tõsi taga on, siis me loomulikult toetame seda (eelnõu)," lausus Helme.

Teise opositsioonierakonna, Keskerakonna aseesimees Jaanus Karilaid on nimetanud eelnõu klassikaliseks hoogtöökampaaniaks​ ning tema sõnul Keskerakond valimisõiguse äravõtmist ei toeta.

"Meie üks filosoofia on olnud kodurahu foon, mida me oleme ajanud järjekindlalt. Eks see soov kodurahu rikkuda ja läbi selle ebastabiilsust tekitada, endale hääli püüda ja neid mobiliseerida, on klassikaline ja tavaline, seda on nii palju ka nähtud, et see väga ei üllata," lisas ta.

Õiguskantsler Ülle Madise on öelnud, et kava võtta kohalikel valimistel püsielanikelt valimisõigus on vastuolus põhiseadusega. Kui riigikogu võtab eelnõu vastu ja president kuulutab selle välja, siis on ta vajadusel valmis viima eelnõu riigikohtuni, et kontrollida kooskõla põhiseadusega.