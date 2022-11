Hussar: Eesti 200 toetab Vene kodanikelt hääleõiguse äravõtmist

"Vene kodanikud sellise valimisõigusega võivad olla probleemiks ja seetõttu tuleb see olukord lahendada," ütles Hussar ERR-ile. "Mina isiklikult arvan seda, et sellise võimaluse olemasolu on tänases olukorras selgelt julgeolekurisk," lisas ta.

Hussar viitas Ühendkuningriigi Euroopa Liidust lahkumise (Brexit) hääletusele, kus tema sõnul aktiviseeriti osalema palju inimesi, kes muidu poliitika vastu huvi ei tundnud.

"Kui me vaatame, kui palju on neid inimesi, kes kohalikel valimistel võiksid hääletada ning kui palju võiks olla selliseid, kes potentsiaalselt välja tulevad ja kelle puhul võib eksisteerida ka risk, et realiseerub nende nii-öelda aktiveerimine sarnaselt näiteks Brexiti hääletusega, kus aktiveeriti inimesi, kes ei osalenud aktiivselt ühiskonnas, aga just läbi tehnoloogiliste vahendite käivitati nende inimeste valimisaktiivsus, siis sellistel puhkudel me peame kindlasti lähtuma Eesti julgeolekust. Ja kuna see on julgeolekurisk, siis ma arvan, et selline samm täna pigem on hädavajalik," rääkis ta.

Viitele, et Vene kodanikel on Eestis õigus hääletada ainult kohalikel valimistel, mitte riigikogu valimistel, vastas Hussar, et ka suuremates omavalitsustes otsustatakse laiema mõjuga küsimusi.

"Kui me vaatame, millega tegeleb kohaliku omavalitsus ja mida on võimalik läbi kohaliku omavalitsuse teha, siis see on ju täna suuremate omavalitsuste näitel kindlasti palju laiem kui ainult kohaliku tasandi küsimus. Need ei ole ju ainult kohaliku tasandi küsimused, mida suuremates volikogudes arutatakse," rääkis ta. "Nii et siin tasuks vaadata pilti tervikuna. Me räägime ikkagi viimaste aastakümnete kõige suuremast julgeolekukriisist ja siin peab olema väga selge oma seisukohtades."

Küsimusele, kas see on tema isiklik või erakonna seisukoht, rõhutas Hussar, et teemat on arutanud ka Eesti 200 juhatus ning sama seisukohta on väljendanud ka erakonna eelmine esimees Kristina Kallas.

Kolmandate riikide kodanike KOV valimistel hääleõigusest ilmajätmise algatuse on teinud Isamaa ning sel nädala esitas Reformierakond eelnõu ainult Vene kodanikelt valimisõiguse äravõtmiseks ka Reformierakond. Reedel ütles ka Eesti Konservatiivse Rahvaerakonna (EKRE) aseesimees Mart Helme, et EKRE peab vajalikuks kõigilt kolmandate riikide kodanikelt hääleõiguse äravõtmis kohalikel valimistel ning on valmis Isamaa esitatud eelnõu toetama.

Valimisõiguse äravõtmise vastu on Keskerakond ja Sotsiaaldemokraatlik Erakond.

Õiguskantsler Ülle Madise on öelnud, et kava võtta kohalikel valimistel püsielanikelt valimisõigus on vastuolus põhiseadusega. Kui riigikogu võtab eelnõu vastu ja president kuulutab selle välja, siis on ta vajadusel valmis viima eelnõu riigikohtuni, et kontrollida kooskõla põhiseadusega.