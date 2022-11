Saks: tõenäoliselt üritab Venemaa talve hakul veel üht pealetungi

Vene vägede peamine ülesanne pärast häbistavat lahkumist Hersonist on hoida rinnet Dnepri ääres, kuid tõenäoliselt üritatakse mujal, näiteks Ida-Ukrainas veel pealetungi, et tõestada oma ründevõimekust, ütles "Ringvaates" kaitseekspert Rainer Saks.

Pärast lüüasaamist Hersonis üritab Venemaa nüüd hoida mobiliseeritute abil rinnet, sest seda on sõjaline juhtkond pärast suurt poliitilist kaotust Venemaa presidendile Vladimir Putinile lubanud, märkis Saks.

"Tõenäoliselt üritab Vene pool talve hakul veel ühte pealetungi, et natukenegi territooriumi võtta kas Donbassis, et näidata, et nad ikkagi suudavad veel rünnata," lausus ta.

Saksa sõnul ei ole võimatu, et ka ukrainlased valmistavad ette rünnakuid ning päris sõjategevustest vaba talve ei tasu oodata.

"Ma arvan, et ka Ukraina pool peaks üritama veel natuke proovida oma positsioone parandada. Ennustatakse, et suurt sõjategevust talve jooksul ei tule – ma selles nii kindel ei ole. Ukrainlaste motivatsioon jätkata on väga kõrge ja vahtima nad ei jää," ütles ta.

Saks märkis, et Ukraina vägede suurtükituli ulatub nüüd pea Krimmi poolsaareni ning Vene vägedega hakkab nüüd toimuma "suurtükiduell". Kohti, mida Ukraina võib tahta rünnata, on mitmeid, lisas ta.

"Kindlasti on suur kiusatus lõigata läbi Venemaa varustusteed, mis tulevad Krimmist Aasovi mere põhjakaldale. Ukraina võib rünnata ka otse Mariupoli peale, sest sellega lõigataks läbi Venemaalt otse tulevad varustusteed. Krimmi sild on veel katki, seetõttu võiks varustusteede läbilõikamine anda Ukrainale väga suure eelise talveks Venemaa üksuste ahistamiseks, et nood peaksid hakkama lahkuma samamoodi, nagu nad lahkusid Dnepri läänekaldalt," lausus Saks.