Oluline 16. novembril kell 01.25:

- USA luureametnik: Vene raketid jõudsid Poola, kaks inimest hukkus;

- Poola tõstab pärast plahvatust sõjaväe valmisolekut;

- Diplomaadid: kolmapäeval kohtuvad NATO suursaadikud Poola palvel alliansi artikli 4 alusel;

- Poola valitsus kutsus teisipäeval kokku kaitsenõukogu koosoleku;

- NATO teatas, et uurib teateid, et liikmesriiki tabasid raketid;

- USA: Sullivan suhtles oma Poola kolleegiga;

- Moskva väitis teisipäeva õhtul, et väited Vene rakettide allakukkumise kohta on tahtlik provokatsioon;

- Balti riigid on viimaste arengute pärast mures.

Varssavi: Vene rakett põhjustas Poola territooriumil plahvatuse

Poola välisministeerium teatas teisipäeva öösel, et riigi idaosas põhjustas plahvatuse Venemaal toodetud rakett.

"Kell 15.40 kukkus Przewodowi külas alla Venemaa rakett, tappes kaks Poola vabariigi kodanikku," teatas Poola välisministeerium.

Varssavi kutsus välja Venemaa suursaadiku Poolas.

USA kõrge luureametnik ütles juba varem teisipäeval, et Vene raketid tabasid NATO liikmesriiki Poolat. Surma sai kaks inimest, vahendas The Guardian.

Poola valitsuse pressiesindaja Pjotr Müller ütles, et peaminister kutsus kokku kaitsekomisjoni kiireloomulise koosoleku. Muller kinnitas hiljem pressikonverentsil, et teisipäeval hukkus kaks inimest.

Poola tõstab pärast plahvatust sõjaväe valmisolekut

Poola valitsuse pressiesindaja Pjotr Müller ütles teisipäeva õhtul, et riik tõstab pärast plahvatust sõjaväe valmisolekut.

Mulleri sõnul kaalub valitsus, kas käivitada artikkel 4.

Kaks Euroopa diplomaati ütlesid uudisteagentuurile Reuters, et NATO suursaadikud kohtuvad kolmapäeval Poola palvel alliansi artikli 4 alusel.

Üks diplomaatidest ütles, et allianss tegutseb ettevaatlikult ja vajab aega, et kontrollida, kuidas plahvatus täpselt juhtus.

Artikkel 4 ütleb: "Lepinguosalised konsulteerivad omavahel alati, kui neist kellegi arvates on ohustatud mis tahes lepinguosalise territoriaalne terviklikkus, poliitiline sõltumatus või julgeolek."

Poola valitsus kutsus teisipäeval kokku kaitsenõukogu koosoleku

Poola meedia teatas, et kohtumine võib olla seotud plahvatusega Poola piiril Ukrainaga. Venemaa korraldas teisipäeval Ukraina linnade pihta massiivse raketirünnaku. Rünnaku alla jäid ka Lääne-Ukraina linnad.

Poola idaosas Ukraina piiri lähedal asuva Przewodowi külas hukkus plahvatuses kaks inimest, teatasid teisipäeval tuletõrjujad

"Tuletõrjujad on kohapeal. Pole veel selge, mis juhtus," ütles kohalik tuletõrjuja Lukasz Kucy.

Poola raadio ZET teatas varem, et teisipäeval tabas Przewodowi küla kaks raketti. Surma sai kaks inimest, vahendas Reuters.

USA: Sullivan suhtles oma Poola kolleegiga

USA riikliku julgeoleku nõunik Jake Sullivan suhtles kolmapäeval oma Poola kolleegiga, teatas riikliku julgeolekunõukogu pressiesindaja Adrienne Watson

"Oleme näinud teateid Poolast ja teeme koostööd Poola valitsusega, et koguda rohkem informatsiooni. Vahetult pärast nende teadete saamist vestles Jake Sullivan oma Poola kolleegiga," ütles Watson.

"Me ei saa praegu neid teateid ega üksikasju kinnitada. Teeme kindlaks, mis juhtus ja millised oleksid järgmised sammud," lisas Watson.

Teisipäeva õhtul suhtles oma Poola kolleegiga ka USA president Joe Biden.

Valge Maja teatas, et Biden pakkus oma Poola kolleegile USA täielikku toetust plahvatuse uurimisel, milles hukkus kaks inimest.

NATO teatas, et uurib teateid, et liikmesriiki tabasid raketid

"Me uurime neid teateid ja teeme tihedat koostööd oma liitlase Poolaga," ütles üks NATO ametnik telekanalile CNN.

NATO peasekretär Jens Stoltenberg ütles, et on pärast plahvatust vestelnud Poola presidendi Andrzej Dudaga.

"NATO jälgib olukorda ja liitlased peavad omavahel nõu. Oluline on, et kõik faktid oleksid tehtud kindlaks," ütles Stoltenberg.

Pentagoni pressiesindaja Pat Ryder ütles, et USA on teadlik ajakirjanduse teadetest, mille kohaselt tabasid kaks Vene raketti Poolat, vahendas CNN.

"Meil pole praegu informatsiooni, et kinnitada neid teateid," ütles Ryder.

USA ja Euroopa ametnike teatel vestleb USA kaitseminister Lloyd Austin teisipäeval oma Poola kolleegiga, vahendas CNN.

USA välisministeeriumi pressiesindaja Vedant Patel ütles, et USA töötab selle nimel, et teada saada rohkem plahvatuse kohta. Pateli sõnul arutab USA olukorda Poola ja teiste liitlastega, vahendas Reuters.

Ukraina president Volodõmõr Zelenski ütles teisipäeva õhtul, et Vene raketid tabasid Poolat, vahendas Reuters.

Venemaa kaitseministeerium väitis teisipäeva õhtul, et väited Vene rakettide allakukkumise kohta on tahtlik provokatsioon.

"Venemaa rakettidega ei tabatud sihtmärke Ukraina ja Poola riigipiiri lähedal," väitis Venemaa kaitseministeerium.

Kremli pressiesindaja Dmitri Peskov väitis teisipäeva õhtul, et tal pole Poola olukorra kohta informatsiooni, vahendas The Guardian.

Balti riigid on viimaste arengute pärast mures

Eesti välisministeerium teatas, et peab nõu Poola ja teiste liitlastega. Ka Leedu ja Läti teatasid, et on viimaste arengute pärast mures.

"Eesti on valmis kaitsma igat sentimeetrit NATO territooriumil. Oleme täielikult solidaarsed oma lähedase liitlase Poolaga," teatas välisministeerium.

Latest news from Poland is most concerning. We are consulting closely with Poland and other Allies. Estonia is ready to defend every inch of NATO territory. We're in full solidarity with our close ally Poland