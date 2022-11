Ametlik: Trump kandideerib uuesti USA presidendiks

USA endine president Donald Trump korraldas pressikonverentsi ja teatas, et kandideerib uuesti presidendiks.

Trump esitas oma kandidatuuri kinnitamiseks ka dokumendid föderaalsele valimiskomisjonile. Ta esitas paberid mõni minut enne seda, kui alustas oma pressikonverentsi, vahendas Financial Times.

"Selleks, et muuta Ameerika taas suureks, kuulutan täna õhtul välja oma kandidatuuri. Nii, et nüüdsest kuni 2024. aasta valimispäevani, võitlen ma nii, nagu kunagi keegi pole varem võidelnud. Me võidame vasakpoolseid demokraate, kes üritavad meie riiki seestpoolt hävitada," teatas Trump pressikonverentsil.

Trump kritiseeris oma kõnes praegust presidenti Joe Bidenit ja väitis, et tema ametiajal oli riik paremini juhitud.

Viimasel sajandil pole ükski endine president sellist tagasitulekut teinud. Viimati oli edukas Grover Cleveland, kes kaotas 1888. aastal valimised, kuid naasis Valgesse Majja 1892. aastal.

Trump on praegu juba 76-aastane.