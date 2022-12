ERR Washingtonis: USA-s jätkub mitu uurimist eelmise presidendi suhtes

Kõige suuremat tähelepanu on pälvinud justiitsministeeriumi tegevus. Hiljuti määrati ametisse eriprokurör Jack Smith, kes peab juhtima nii Trumpi Florida kodust leitud salastatud valitsusdokumentide kui ka eelmiste presidendivalimistega seotud uurimist.

"Ma arvan, et siin puhul tegi justiitsminister Merrick Garland otsuse enda parema äranägemise järgi. Ministeerium sai kaks aastat selle uurimisega hakkama ja oleks suutnud seda teha ka edaspidi, aga ta uskus, et otsus suurendab avalikku usaldust. Eks ole näha, kas see nii ka on," rääkis USA endine asejustiitsminister Rod Rosenstein.

"See otsus eemaldab uurimisest poliitika. Ta määras ametisse pikaajalise karjääriprokuröri, kes on kõrgelt austatud ja äärmiselt kogenud," ütles USA endine riigiprokurör Scott Fredericksen.

Viimastel kuudel on justiitsministeeriumi ja Trumpi advokaadid vaielnud kohtus selle üle, kes peaks FBI läbiotsimise käigus Mar-a-Lago kuurordist kaasa võetud dokumente üle vaatama. Apellatsioonikohtu viimaste otsusega lubati ministeeriumil dokumente kriminaaluurimises takistusteta kasutada. Endise riigiprokuröri David Weinsteini sõnul peaks see uurijate tööd kiirendama.

"Ma eeldan, et näeme juhtumiga seotud võimalikke süüdistusi selle aasta lõpus või järgmise alguses. See, et Trump on nüüd presidendikandidaat, kuid ta pole ametlikult nomineeritud, ei anna talle mingisugust lisakaitset," ütles David Weinstein.

"Oleks kena, kui eriprokurör saaks teha oma tööd ja hiljem leidudest teada anda ilma vahepealsete spekulatsioonide ja pealkirjadeta. Aga teame Muelleri ja Venemaa juurdlusest, kuidas see kõik lahti rullub," kommenteeris USA vabakutseline ajakirjanik Gary Abernathy.

USA meedia andmetel on eriprokurör Smith juba jõudsalt edasi liikunud ka 2020. aasta presidendivalimiste ja Kapitooliumi ründamisega seotud juurdlusega. Näiteks on ta palunud Arizona, Wisconsini, Michigani ja Pennsylvania valimisametnikel üle anda dokumendid Trumpi ja tema lähedastega peetud vestlustest.

"Kui eriprokurör suudab osariigi ametnikelt koguda tõendeid, mis näitavad, et valimistulemusi üritati ebaseaduslikult ümber pöörata, siis see võib olla selge kriminaalkaasus endise presidendi vastu," sõnas Fredericksen.

"See kohutav võimu kuritarvitamine on järjekordne nõiajaht. See algas tükk aega tagasi. Ma arvasin, et see väljamõeldud dokumentide uurimine oli suremas või surnud või läbi. Nii nagu ka 6. jaanuari uurimine, mis keskendus mu rahulikule ja patriootilisele kõnele," on Trump öelnud.

Samuti Kapitooliumi ründamist uurinud kongressi 6. jaanuari komitee peaks lähipäevadel avalikustama uurimisraporti. Komitee juhtkond on andnud märku, et nad kavatsevad muu hulgas justiitsministeeriumile soovitada kriminaalsüüdistuste esitamist, kuid pole nende sisu täpsustanud.

"Kui kavatseme anda soovitusi, siis tahame olla äärmiselt ettevaatlikud, kuidas seda teeme, aga minu arvates oleme kõik ühel meelel, et meil on tõendeid kriminaalsest tegevusest. Tahame olla kindlad, et justiitsministeerium on sellest teadlik," rääkis 6. jaanuari komitee demokraadist liige Adam Schiff.

Lisaks on New Yorgis pooleli kohtuasi, kus osariigi peaprokurör süüdistab Trumpi ja tema täiskasvanud lapsi kelmuses.