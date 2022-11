WSJ: Hiina leevendab koroonapiiranguid, riigis kiireneb viiruse levik

Ajaleht The Wall Street Journal kirjutab, et Hiina kohalikud võimud jätkavad koroonapiirangute leevendamist ja riigis kiireneb viiruse levik. Kommunistliku partei poliitbüroo pole aga andnud veel selgelt märku, et loobub karmist koroonapoliitikast.

Hiinas registreeriti kolmapäeval ametlike andmete kohaselt umbes 20 000 uut juhtu. Viirus levib kogu riigis. See pole takistanud kohalikke omavalitsusi teatamast, et jätkavad piirangute leevendamist. Mitmed linnad teatasid, et loobusid inimeste massilisest testimisest.

Hiina riiklik tervisekomisjon teatas juba eelmisel nädalal, et kohalikud omavalitsused peavad oma poliitikat leevendama. Hiina kompartei juhid pole siiski märku andnud, et Peking loobub lähiajal oma karmist koroonapoliitikast.

Hebei provintsi pealinn Shijiazhuang teatas esmaspäeval, et lõpetab inimeste massilise testimise. Linnas elab umbes 11 miljonit inimest. Nädalavahetusel registreeriti linnas umbes 1200 uut juhtu.

Pärast piirangute leevendamist kasvas Shijiazhuangis kiiresti ravimite müük, kuna vanemad inimesed on mures viiruse leviku pärast.

Kompartei väidab ametlikult, et jätkab senist koroonapoliitikat. Teisipäeval teatas ajaleht People's Daily, et piirangute leevendamise eesmärk on muuta koroonapoliitikat "teaduslikumaks ja täpsemaks".

"Koroonapoliitika muutmiseks peab Peking kõigepealt muutma oma propagandat, et inimestele selgitada, miks viiruse leviku peatamine oli varem nii oluline ja miks nüüd on aeg edasi liikuda," ütles George Masoni ülikooli teadur Weifeng Zhong.

Hiina juht Xi Jinping osaleb Balil G20 tippkohtumisel, kus ta kohtus esmaspäeval USA president Joe Bideniga. Kohalikud kompartei ametnikud pidid seetõttu vahepeal tegutsema ilma täiendavate juhisteta, hindas The Wall Street Journal.