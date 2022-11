RMK maksab riigieelarvesse rekordsumma

Rahandusminister esitas neljapäeval keskkonnaministri ettepanekul korralduse kanda riigimetsa majandamise keskuse poolt 2022. anda riigieelarvesse 73 692 000 eurot. Seni on RMK andnud riigieelarvesse kõige enam 65 990 000 eurot 2020. aastal.

Rahandusministeeriumi riigivara osakonna juhtivanalüütik Kaupo Raag ütles, et dividendimakse on varasemast suurem, kuna RMK puhaskasum ületas ootused. "RMK 2021. aasta eelarves oli selleks planeeritud 27,5 miljonit, tegelikuks kasumiks kujunes 79 miljonit ehk suurenemine oli veidi enam kui 50 miljonit eurot," sõnas Raag.

Ta lisas, et dividendisumma sõltub kasumist, aga ka RMK likviidsuspositsioonist ja võimalikest tulevastest raiemahu muutustest. "Seekordses dividendide suurendamises mängib suurt rolli just puidu hinnamuutus ja efektiivne majandustegevus, raiemaht ei ole eelmisel aastal kasumi suurenemisel rolli mänginud," ütles Raag. 2021. aastal realiseeris RMK puitu 3,83 miljonit kuupmeetrit, mida oli 0,17 miljonit kuupmeetrit vähem kui aasta varem.

Raagi sõnul planeeriti 2021. aastal riigieelarvesse RMK dividendideks 32,7 miljonit eurot, neljapäeval kinnitatud summa on suurem 41 miljoni euro võrra. "Dividendidele lisandub ka tulumaks. Seega brutosummas (dividend pluss tulumaks) on suurenemine 50 miljonit eurot ehk samas mahus, mis oli puhaskasumi suurenemine," sõnas Raag.

Ta kinnitas, et RMK on jätkuvalt väga likviidne. "RMK jätkab ka tulevikus panustamist riigieelarvesse, 2023. aastasse kavandatav dividendimakse on 75 miljonit eurot," sõnas Raag.