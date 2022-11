Venemaa hakkas Aserbaidžaanile gaasi tarnima

Gazpromi kinnitusel on Venemaa hakanud tarnima maagaasi Aserbaidžaanile. Aserbaidžaan omakorda on oluline maagaasi allikas Euroopa Liidule.

Venemaa alustas Aserbaidžaanile gaasitarneid 15. novembril, kinnitas reedel Aserbaidžaani uudisteagentuur Trend.

Gaas liigub Venemaalt Aserbaidžaani Vene ettevõtte Gazpromi ja Aserbaidžaani Socari lepingu alusel.

Maagaasi tarned peaksid jätkuma kuni 2023. aasta märtsini. Sel perioodil on kavas tarnida Venemaalt Aserbaidžaani üks miljard kuupmeetrit maagaasi, kinnitas Gazprom.

Gazprom tarnis Aserbaidžaanile gaasi ka aastatel 2000 kuni 2006, mil sai valmis Shah Deniz gaasiväli Aserbaidžaanis. Venemaa jätkas gaasitarneid Aserbaidžaanile 2017 ja 2018.

Aastatel 2010 kuni 2014 tarnis Aserbaidžaan gaasi Venemaale.

Aserbaidžaani president Ilham Alijev on varem lubanud suuremaid gaasitarneid Euroopasse.

Euroopa Komisjoni energeetikavolinik Kadri Simson lubas novembri alguses, et "iga viimne kui Vene gaasimolekul on Euroopas seni asendatud". Norra ja teiste allikate kõrval on Euroopa Liit võtnud sihiks suurendada maagaasi tarneid Aserbaidžaanist.

Politico hoiatas augustis, et Euroopa Liidu otsus tarnida maagaasi Aserbaidžaanist on viga, kuna paneb majandusbloki taas sõltuma ühest autoritaarsest režiimist. Politico tõi ka tollal välja, et Aserbaidžaani gaasijuhtmes on osaline ka Vene suurettevõte Lukoil.

Vene uudisteagentuur Tass teatas 24. veebruaril, et Venemaa ja Aserbaidžaan saavad koordineerida oma gaasitarneid Euroopasse.