Simson: iga viimne kui Vene gaasimolekul on Euroopas seni asendatud

Praeguse seisuga on Euroopa gaasihoidlad 95 protsendi ulatuses täis ning alternatiivsete gaasitarnijate abiga on seni asendatud kogu varem Venemaalt tulnud gaas, ütles "Esimeses stuudios" energeetikavolinik Kadri Simson.

Simsoni sõnul on terve aasta valmistutud Euroopas selleks, et eesootav talv mööduks elektri- ja gaasikatkestusteta ning seni on plaan pidanud.

"Esiteks oleme kokku leppinud, et talve hakuks peavad olema maa-alused gaasihoidlad täis. Tänase seisuga on nad 95 protsenti täis. See on märkimisväärselt rohkem, kui oli aasta tagasi. Lisaks oleme kokku leppinud, et kõik kadunud Vene gaasi ühikud tuleb asendada usaldusväärsete tootjate gaasiga. Me oleme suutnud läbi rääkida Norra, Aserbaidžaani, Alžeeriaga. Nad on suurendanud oma mahte 24 miljardi kuupmeetri võrra. See, mis puudu jäi torugaasist, on asendatud LNG-ga. /.../ Iga viimane kui molekul on meil seni asendatud alternatiiviga," rääkis Simson.

Kuivõrd Euroopa Liidu riigid pole suutnud ühises gaasitarnete sanktsioonide paketis kokku leppida, tuleb Euroopasse näiteks läbi Ukraina ja Türgi toruühenduste endiselt Vene gaasi, kuid Simsoni sõnul tuleb valmis olla, et keset talve võib Venemaa gaasitarned katkestada.

"Tõsi on, et seda 55 miljardit kuupmeetrit (Vene gaasi) ei ole võimalik maailma turgudel kokku osta, seda lihtsalt pole olemas. Siis on meie vastus see – tarbi vähem, hoia kütust kokku seal, kus saad," ütles ta.

Simsoni sõnul ei saa talvel ilma gaasielektrijaamadeta Euroopa tiputarbimise ajal hakkama, sest tarbimine on siis suurem kui pakkumine. Lahenduseks on tarbimise vähendamine, millega tuleks turule gaasijaamu vähem ning säästetakse nii maagaasi kui elektrit.

Gaasielektrijaamade töös hoidmiseks on Euroopa Komisjon teinud ka ettepaneku nimetada need kaitstud ehk eelisõigusega tarbijaks koos kodutarbijaga.

"Nendelt gaasi ära ei võeta. Me ei taha, et gaasikriis laieneks elektrikriisiks. Kui kõik toimib nii, nagu peaks, siis selle talve tuleme me välja katkestuteta. Tõsi, hind on kõrgem, ja on riskid, näiteks tuumaelektrijaamade ootamatud hooldustööd. See lööb kogu turupiirkonda, sest tuumajaamade mahud on nii suured," lausus Simson.

Simsoni sõnul on eeloleval talvel oluline ka solidaarsusprintsiip ehk riike, kus on gaasi puudujääk ja tarneraskused, naaberriigid hätta ei jääta. Eesti on sellise lepingu Soome ja Lätiga sõlminud, kuid Euroopa Liidu riikide peale kokku on solidaarsuslepinguid praeguseks vaid kuus. Simson avaldas lootust, et euroliidu energiaministrid suudavad kokku leppida üleeuroopalises solidaarsuslepingus, mis tähendab, et ükski liikmesriik hätta ei tohiks jääda.

Simsoni sõnul tähendab tõenäoline Vene gaasitarnete täielik lakkamine, et järgmiseks talveks peab Euroopa, kaasaarvatud meie piirkond, suutma veelgi rohkem veeldatud maagaasi ehk LNG-d vastu võtta ning üle tuleks vaadata ka kõik broneeringud piirkonna LNG-terminalides, et tegu oleks reaalsete tarnete broneeringutega.