Aserbaidžaanist saab esimene šiiitlik riik, mis avab saatkonna Iisraelis

Tel Avivis avatakse peatselt uus Aserbaidžaani saatkond. Aserbaidžaanil on Iisraelis juba turismibüroo ning kaubandussuhete esindus. Iisrael avas oma saatkonna Bakuus juba 1993. aastal. Seni vältis Aserbaidžaan saatkonna avamist, et vältida teiste islamiriikide ärritamist.

The Jerusalem Post teatas juba eelmine kuu, et Aserbaidžaan kavatseb avada Iisraelis saatkonna. Olukorra teeb märgiliseks asjaolu, et Aserbaidžaani elanikud on enamuses šiia-moslemid nõnda nagu ka enamus naaberriigi Iraani moslemitest.

Iisraeli ja Aserbaidžaani vahel on olnud diplomaatilised suhted viimased 30 aastat ning Iisrael avas oma saatkonna Bakuus juba 1993. aastal.

Iisraeli peaminister Yair Lapid tervitas otsust nimetades Aserbaidžaani oluliseks partneriks, kus asub üks suurimaid juutide kogukondi islamimaailmas.

Aserbaidžaani uudisteagentuur Trends tõi välja, et samal ajal Iisraeli saatkonna küsimusega arutatakse ka esinduse avamist Palestiinas.

Iisraeli ja Aserbaidžaani vahel on tugevad sidemed

Aserbaidžaanil ja Iisraelil on ulatuslikud sõjalised sidemed. Peale Türgi on Aserbaidžaan tellinud suure hulga relvastust Iisraelist.

Stockholmi Rahvusvahelise Rahu-Uuringute Instituudi (SIPRI) analüüsi kohaselt on 69 protsenti Aserbaidžaani relvaostudest perioodil 2016-2020 pärit Iisraelist.

Iisraeli relvaekspordist 17 protsenti suundub Aserbaidžaani.

40 protsenti Iisraeli imporditud kütusest on pärit Aserbaidžaanist.

Kahte riiki ühendavad ka keerulised ja kohati vaenulikud suhted Iraaniga.

Iraanis elab näiteks suur aserite rahvuskild vastu Aserbaidžaani piiri. Iraan on lubanud korduvalt Iisraeli riigi hävitada ning Iisrael teeb tihti rünnakuid Süürias Iraani ja Iraaniga seotud rühmituste vastu.

Saatkonna avamist võimaldas Iisraeli suhete paranemine islamimaailmaga

The Jerusalem Post toob välja, et kuigi varem püüdis Aserbaidžaan mitte avada saatkonda Iisraelis, et vältida teiste islamiriikide ärritamist, siis viimased poliitilised arengud on selle siiski võimalikuks teinud.

Iisrael on USA vahendusel Aabrahami lepete raames parandanud oma suhteid mitmete islamiriikidega. Hiljuti paranesid ka Türgi ning Iisraeli omavahelised suhted.

Pew Research järgi on šiia usulahu moslemid neljas riigis enamuses: Iraanis, Aserbaidžaanis, Bahreinis ja Iraagis. Enamus maailma moslemeid on sunniidid.