Riigid leppisid kliimakonverentsil kokku kliimakahjude fondi loomises

Euroopa Liit tegi neljapäeva hilisõhtul kompromissettepaneku luua fond kliimamuutuse tõttu kõige rohkem kannatanud riikide toetamiseks. Kriitikute sõnul ei aita kokkulepe aga kaasa saaste vähendamisele.

Läbi öö kestnud läbirääkimiste järel avaldas eesistuja Egiptus kokkuleppe lõppteksti ja kutsus kokku plenaaristungi selle vastu võtmiseks.

Plaanitava fondi läbi toetatakse haavatavamaid riikide kliimamuutusest tulenevate tormide ja üleujutustega toime tulemisel.

Selle osas, kes ja kui palju fondi panustab, pühapäeval kokku ei lepitud ning lahenduste leidmiseks loodud komitee peab vastavad ettepanekud tegema tuleval aastal toimuvaks COP28 konverentsiks.

Euroopa Komisjoni asepresidendi Frans Timmermansi sõnul ei ole kokkulepe piisavalt suur samm edasi, kuna ei pane riike oma emissioone vähendama.

"Käimas on otsustav kümnend, aga see, mis meie ees on, ei ole piisav samm edasi inimestele ega planeedile," ütles Timmermans.