Katri Raik riigikogusse ei kandideeri

"Otsus on lõplik. Aasta tagasi andsid narvalased mulle mandaadi Narva hoidmiseks ja linna arendamiseks. See on suur võimalus ja väljakutse. 4512 inimest usaldas mind selleks, et töötaksin Narvas ja Narva nimel, et meie valimisliit pööraks Narva heade muutuste suunda. Usun, et see on tõesti võimalik. Ma ei saa inimesi alt vedada ja Narvast lahkuda," teatas Raik.

Ta lisas, et on rääkinud paljude narvalastega ja teab, et neil oleks raske mõista, kui ta kandideeriks riigikogu valimistel ja läheks ära parlamenti.

"See kõlaks kui põgenemine, alla andmine, reetmine. Ükski kolmest ei sobi minuga," teatas 2018. aastast SDE ridadesse kuuluv Raik.

Kõigile neile, kes riigikogu valimistel kandideerivad, soovib Raik kainet mõistust, viisakust konkurentide vastu ja edu.

Katri Raiki mittekandideerimine on suur tagasilöök Sotsiaaldemokraatlikule Erakonnale, kelle esinumbriks Ida-Virumaal saab kultuuriminister Piret Hartman.