Läänemets: valitsus peaks kehtestama 1200-eurose miinimumpalga

Sotsiaaldemokraatliku Erakonna (SDE) põhiteema riigikogu valimistel on inimeste palgad ja elujärg, avalikustas erakond laupäeval peetud volikogul. "Meie keskne ettepanek inimeste sissetulekute kasvatamiseks ning üldise elatustaseme tõstmiseks ja elanike majandusliku kindlustunde taastamiseks on miinimumpalga tõstmine 1200 eurole. Kui tavaliselt lepivad Eestis miinimumpalgas kokku ametiühingud ja tööandjad, siis sotside eesmärk on kehtestada 1200-eurone miinimumpalk valitsuse otsusega alates 2024. aasta 1. jaanuarist," sõnas Läänemets ERR-ile.

Sealjuures ei mõjuta miinimumpalga tõstmine ainult selle teenijaid, vaid lükkab palgataset kõrgemale ka teistel palgaastmetel ning kõigis sektorites üldiselt, märkis Läänemets.

Et mitte panna väiksemaid ettevõtteid ootamatu palgasurve alla, teeks SDE ülemineku astmete kaupa. "Ehk siis esimesel kahel aastal maksame ettevõtetele palgatoetust. Riik maksab esimesel üleminekuaastal – 2024. aastal – miinimumpalga vahest kinni 50 protsenti ja teisel aastal – 2025 – 25 protsenti," lausus Läänemets.

Ta tõi näiteks, et kui järgmisel aastal on miinimumpalk 725 eurot, mis on juba otsustatud, ja ülejärgmisel aastal kehtestataks valitsuse otsusega 1200-eurose miinimumpalga, siis riik toetaks ettevõtjaid üleminekuajal, kattes ettevõtjale poole kasvanud palgakulust: ehk 2024. aastal 239 eurot kuus, 2025. aastal vastavalt 119,5 eurot kuus. "Kaks aastat peaks olema piisav aeg nii majanduse stabiliseerumiseks kui ka ettevõtetele uue palgatasemega kohandumiseks," leidis Läänemets.

Tõuseks naiste palk

Miinimumpalga muutmisega loodavad sotsid täita korraga mitut eesmärki, sealhulgas soolise palgalõhe probleemi.

"Esiteks aitaks see just kõige haavatavamat elanikkonnagruppi, kuid üldise palgataseme tõustes toetaks ka elanike toimetulekut üldiselt. Meil on täna Soomega sarnanev elukallidus, kuid palgad on pea kaks korda madalamad. See pole ju normaalne olukord," sõnas Läänemets.

"Lisaks lahendame ka palgalõhe probleemi, sest Eestis on suurem osa madalama sissetulekuga inimestest paraku naised – olgu siis teenindussektoris, aga ka näiteks hooldajad, tervishoiutöötajad ja mittetulundussektori töötajad. Seega julgem miinimumpalga tõstmine aitaks otseselt võidelda ka soolise ebavõrdsusega sissetulekutes ning võimestada naisi läbi suurema majandusliku sõltumatuse," leidis Läänemets.

Et ettevõtted kriisiolukorras ellu jääksid, soovivad sotsid kõrgete energiahindade foonil energiakompensatsioone laiendada ja kasvatada.

ERR-i tellitud Kantar Emori novembrikuise erakondade toetuste uuringu järgi oli SDE toetus novembris kaheksa protsenti. Veel septembris oli see üksteist protsenti.