Keskkriminaalpolitsei küberkuritegude büroo juhiks sai Ago Ambur

Küberkuritegude büroo eelmine juht Oskar Gross on 2. maist keskkriminaalpolitsei uus juht.

Grossi sõnul liitus Ambur küberkuritegude uurimise meeskonnaga vahetult pärast selle büroo loomist 2016. aastal ning tal on tipptasemel teadmised infotehnoloogiast. 2018. aastast on Ambur vastutanud IT-tehnilise meeskonna töö eest.

"Kuritegude uurimise kõrval tegeleme pidevalt info kogumisega, et tuvastada ohtlikumad küberkurjategijad Eestis ja maailmas laiemalt. Küberkuritegevus on pea alati rahvusvaheline ja siinkohal ei saa alatähtsustada koostööd teiste riikidega, mida peame jätkama. Meid ümbritsev infotehnoloogiaühiskond kasvab plahvatuslikus tempos ning globaalne infovahetus ja teadlikult kogutud info on vajalik, et küberkurjategijaid tabada," rääkis Ambur.