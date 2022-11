Sõidukite registreerimistunnistused vahetavad värvi ja kujundust

Sõiduki tehniliste andmete suurema tekstisuuruse saavutamiseks liigutatakse kõik väljade nimetused dokumendi esiküljele ning eemaldatakse mõned mittekohutuslikud väljad, näiteks sõiduki mõõtmed ja teljekoormused, selgitas transpordiameti teenuste juhtimise osakonna registreerimise teenusehaldur Sulev Vill.

Vill lisas, et kõik tehnilised andmed on edaspidi endiselt nähtavad ka transpordiameti e-teeninduses.

Lisaks trükitakse tunnistuse väljastamisel kehtiv tehnoülevaatuse kuupäev tunnistuse tagaküljele ning muutub dokumendi värv, et selgelt eristada uuemaid tunnistusi, millel andmete paigutus on võrreldes varasemaga erinev.

"Oluline on lisada, et kõik senised maismaasõidukite registreerimistunnistused jäävad kehtima ning neid ei ole vaja välja vahetada kuni need kehtivad," ütles Vill.

Muudatused on seotud 1. detsembrist jõustuva majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi määruse "Mootorsõiduki ja selle haagise registreerimise tingimused ja kord" muudatusega.