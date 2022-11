Tanklaketid langetasid kütuse hinda, pikemat leevendust oodata ei ole

Terminal Oili müügidirektor Urmas Kuuse sõnul sõltuvad ettevõtte mootorikütuste jaemüügihinnad suuresti sisseostuhindadest ja maksudest ning piirkondlik konkurents hinnakujundust ei mõjuta.

Alexela juhatuse liikme Tarmo Kärsna sõnul ootab kütuseturg 4. detsembril koguneva OPEC-i otsust, lisaks mõjutab hinna edasist kujunemist 5. detsembrist kehtima hakkav hinnalagi Vene naftale. "Ühtepidi on öeldud, et OPEC plaanib tootmist kasvatada, kuigi kuu tagasi otsustasid vähendada. Saudi Araabia on aga öelnud, et sellist plaani ei ole," rääkis ta.

Vastu talve ootab turg majanduslanguse ja Hiina koroonasurmade valguses nõudluse vähenemist. Venemaa embargot kartes on viimastel kuudel sealt ka võimalikult palju imporditud.

Valmiskütuse hind läheb Kärsna sõnul vastu talve alla, kuna nõudlus langeb. "Inimesed reisivad vähem. Diisli puhul on sama – majanduslangus ja tootjad on kiiresti kohanenud uue turuga, saanud uue tooraine peale ja tootmine on olnud piisav. Eestis on kütuste müügimahud kuskil 7–10 protsenti langenud eelmise aastaga võrreldes, see on tegelikult suur langus. Sama langustrend on ka mujal maailmas, mis on teistpidi leevendus nõudlusele," rääkis ta.

Talvel võib siiski ähvardada maailma diislikütuse puudus, kuna veebruarist hakkab kehtima embargo Venemaa naftatoodetele. "Paljud riigid, kaasaarvatud Eesti kütusemüüjad on juba suve keskpaigas ja varem Venemaa diislist otsustanud loobuda," ütles ta.

Praegune kütuse hinnatase siiski ilmselt pikalt püsima ei jää. "Bensiini osas ta võib jääda samasse suurusjärku, 1,8 ja 1,9 vahel. Diisli osas ma pigem ütlen, et ta võib jääda samale tasemele detsembris, aga talvel kindlasti tõuseb. Ta sõltub sellest, mis teeb maagaasi hind. Täna on kütteõli ja diisel paljudele ettevõtetele ja soojatootjatele alternatiivkütus maagaasile. Ka Eestis on mitmed soojatootjad küsinud selleks eriluba. Kui tuleb külm talv, maagaasi hind läheb üles, siis ka nõudlus diislile kasvab kõvasti," rääkis ta.