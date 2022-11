Gazprom ähvardas peatada gaasitarned läbi Ukraina

Vene gaas jõuab Euroopasse praegu ainult läbi Ukraina. Gaasikauplejad ja poliitikakujundajad on juba varem eeldanud, et Venemaa hakkab piirama gaasi tarneid ka läbi Ukraina.

Varem peatas Venemaa gaasi tarned läbi Nord Stream gaasitoru.

Tarnete peatamise uudise peale tõusis gaasi hind ligikaudu kaks protsenti, tõi Bloomberg välja.

Gazpromi teatel hoiab Ukraina kinni Moldovale mõeldud maagaasi. Ettevõte hoiatas, et hakkab alates 28. novembrist piirama gaasi tarneid samas mahus nagu nende hinnangul ei jõua enam Moldova klientideni.

Gazpromi väitel on Ukraina enda valdusesse võtnud 52,2 miljonit kuupeetrit maagaasi, mis on mõeldud Moldovale tarnimiseks.

Venemaa saadab praegu läbi Ukraina edasi 43 miljonit kuupmeetrit maagaasi iga päev.

Moldova pole Gazpromi väiteid veel kommenteerinud.

Ukraina gaasiettevõte: Venemaa valetab

Ukraina eitab Gazpromi süüdistusi. "Venemaa pole esimene [riik], kes kasutab maagaasi poliitiliseks survestamiseks. Tegu on faktide ulatusliku vääriti esitamisega, et veelgi enam piirata gaasitarneid Euroopa riikidele," teatas Ukraina gaasitaristut haldav ettevõte GTSOU.

GTSOU sõnul liigub kõik Venemaalt pärit maagaas Sudžast Moldova tarbijateni täies mahus.

Ukraina ettevõtte sõnul tahab Gazprom, et Moldova ei saaks kasutada Ukraina gaasitaristut ega Ukraina gaasihoidlaid. See omakorda suurendaks Moldova sõltuvust Vene maagaasist kütteperioodi alguses.

Ukraina riiklik energiatootja Naftogaz teatas lisaks Twitteris, et väited nagu Ukraina varastaks Vene gaasi ei pea paika.

Gazprom accused Ukraine of stealing gas. Once again.

In short: this is not true.

Official statement of Gas Transmission System Operator of Ukraine and clarification of the situation via link https://t.co/IuPxT6iVVU