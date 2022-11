Tallinnas ootab hulk lasteaiahooneid remonti või lammutamist

Tallinnas on 125 lasteaeda ja paljud neist vajavad kiiresti remonti, sest haridusametis aastateks 2019-2030 koostatud strateegia kohaselt peaks kõigi linna lasteaedade tingimused juba 2030. aastaks tänapäevased olema.

2020. aasta novembris ütles Tallinna abilinnapea Vadim Belobrovtsev, et pealinnas on vaja renoveerida 103 lasteaeda, et need 2030. aastal kehtivatele nõuetele vastaksid.

Linnavalitsuse Isamaa fraktsioon teatas arupärimises Belobrovtsevile, et tempos püsimiseks peaks aastas korrastama keskmiselt üheksa lasteaeda, kuid tegelikkuses on viimase seitsme aasta jooksul Tallinnas renoveeritud või juurde ehitatud ainult 12 lasteaeda.

Belobrovtsev ütles arupärimisele vastates, et aastateks 2019-2030 koostatud investeeringute kavast on linnavaraamet praeguseks korda teinud üheksa lasteaeda, millest neli renoveeriti eelmisel aastal, tänavu detsembris avatakse Merivälja lasteaia uus hoone ning tuleva aasta jaanuaris neli uusehitist: lasteaed Kelluke, Asunduse, Rõõmupesa ja Vindi lasteaed.

On aga lasteaedu, mille remontimist ei pea linn otstarbekaks.

"Hinnates tänaste lasteaiahoonete ehituslikku seisundit ning võttes arvesse majandusliku mõistlikkuse põhimõtet, siis on kavas lammutada eeldatavasti kümned linna lasteaiahooned," lausus Belobrovtsev, kuid konkreetseid hooneid ta välja ei toonud. "Täpne nimekiri on väljatöötamisel."

Rääkides edasistest plaanidest, ütles Belobrovtsev, et tuleval aastal ehitatakse Tallinnasse kuus lasteaeda: Maasikas, Magdaleena, Männiku, Männimudila, Kristiine ja Meelespea lasteaed ning kokku kulub selleks 29,2 miljonit eurot.

Lasteaia Maasika lasteaia ehitushange on välja kuulutatud ja eelarveline kogumaksumus on 9,25 miljonit eurot. Männiku lasteaia eelarveks on ligi 8,6 miljonit eurot. Ka Magdaleena lasteaia riigihange on peatselt plaanis välja kuulutada.

Veel sellel aastal peaks valmima Kristiine, Lepatriinu ja Linnupesa lasteaia renoveerimisprojekt ning tuleval aastal Karikakra, Nurmenuku, Rukkilille, Meelespea, Loitsu, Linnamäe, Läänemere lasteaia renoveerimisprojekt. Ülejäänud lasteaedade projekteerimistähtaeg jääb aga kaugemasse tulevikku.