Ettevõtja: üüripindade osakaal on Eestis kasvamas

"Üldiselt üüripindade osakaal Eestis on kasvamas ja lähenemas Euroopa keskmisele. Kui me oleme tulnud olukorrast, kus üüripindade osakaal on olnud kuni viis protsenti, siis täna me oleme jõudnud 20-30 protsendi juurde," ütles Saksing.

Ta tõi näiteks rekordilise osakaaluga üüriturust, kus see on 50 protsenti. "Eks me sinnapoole liigume," sõnas Saksing.

Põhilised üürituru mõjutajad Eestis on praegu Ukraina põgenikud ja välistudengid.

Ametlike andmete kohaselt on Venemaa kallaletungi algusest alates Ukrainast Eestisse saabunud rohkem kui 115 000 sõjapõgenikku, kellest Eestisse on jäänud 62 656.

Saksingu sõnul on ukrainlased vähendanud saadavust soodsama või odavama hinnaklassi elamispindade osas.

"Praktiliselt sellist 200-400 euro hinnaklassis olevat elamispinda on peaaegu võimatu saada. See 50 000, 60 000 on ju statistiline number. Tegelikult neid inimesi on ju veel palju rohkemgi, kes ei ole ennast registreerinud või märku andnud. See on kindlasti üüriturgu hästi palju elavdanud ja teistpidi ka seda vakantsi ei ole lasknud tekkida," kommenteeris Saksing.

Välistudengitest rääkides ütles Saksing, et nende fookus ja huvi oli pigem seotud kallima või keskmisest kallima elamispinnaga.

Samuti on keskmisest kallimate üüripindade vastu huvi inimestel, kes on kinnisvara ostmise otsust edasi lükanud. "Alternatiiv ostmisele on alati üürikorter. Eriti olukorras, kus turule on tulnud hästi palju sellist professionaalset üürile andjat, kes näeb üürnikku kui klienti ja ennast kui teenuse pakkujat ja kes soosivad pikaaegseid üürisuhteid," sõnas Saksing

Saksing ütles, et praegu ja lähema kuue kuu jooksul on hea aeg kinnisvara ostmiseks, sest hinnad kukuvad ja raha väärtus kasvab.