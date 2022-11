Valitsus kehtestas sisserände piirarvu maksimummääras

Valitsus kehtestas tulevaks aastaks sisserände piirarvu maksimummääras, mis on 0,1 protsenti Eesti alalisest elanikkonnast, ent kuna Eesti alaline elanikkond on võrreldes mullusega vähenenud, on 2023. aasta sisserände piirarv 1307 ehk nelja võrra vähem kui tänavu.