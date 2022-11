ERR Berliinis: Saksamaa jätkab Ukraina abistamist, aga Leopard tanke ei paku

Saksamaa osaleb meie piirkonna julgeoleku tagamisel õhuturbes ja NATO üksuse juhtriigina Leedus. Balti riigid valmistavad praegu koos raamriikidega ette karmistunud julgeolekuolukorrale vastavat NATO kaitseplaani.

"Eesti, Läti ja Leedu Baltikumi poole pealt ja meie raamriigina Suurbritannia, lätlaste raamriik Kanada ja leedulaste raamriik Saksamaa – see grupp annab sisendi, mis on kõige olulisem NATO vaatest. Teine tasand on European Sky Shield Initiative, mis oleks ühine raam selleks, kuidas me saame õhtuturvet parandada. Ja kolmas tasand on see, mis toimub Läänemerel," rääkis Eesti kaitseminister Hanno Pevkur.

Saksamaa rahastusel on Eesti saatnud Ukrainasse kaks välihaiglat. Saksamaa alguses napp sõjaline abi on praeguseks jõudnud moodsaimate õhutõrjesüsteemide, mitmikraketiheitjate ja haubitsateni. Küsimusele, kas sellesse nimekirja võiksid lähiajal lisanduda ka Saksa tankid Leopard 2, vastas kaitseminister Christine Lambrecht sooviga jätkata niinimetatud vahetuste süsteemi.

"Selleks oleme korraldanud niinimetatud ringvahetuse, et Ukraina saaks tanke enda käsutusse võimalikult kiiresti. Meie aitame omakorda nendel riikidel, kes Ukrainale oma nõukogude tüüpi tanke annavad, sellest jäävaid lünki täita. See on ringvahetus. Meie jaoks on väga oluline, et need tankid on võimalik kiiresti kasutusele võtta," rääkis Lambrecht.

Saksamaa kaitseminister Leopard tankide Ukrainasse saatmisest veel rääkida ei taha, küll aga arvavad mitmed analüütikud ja ka poliitikud Berliinis, et selleks on kätte jõudnud õige aeg.

"Nõukogude tankide varud Ida-Euroopa riikides kahanevad kiiresti. Enamus neist varudest on juba antud Ukrainale. Nüüd on aeg anda Ukrainale lääne tanke, aga ma arvan, et sama argument kehtib ka jalaväe lahingumasinate ja teiste moodsamate süsteemide kohta, mida lääneriigid ei ole seni Ukrainale saatnud," kommenteeris Euroopa välissuhete nõukogu ekspert Rafael Loss.

"Kindlasti peame me tegema rohkem, et aidata Ukrainal oma territooriumi vabastada ja see tähendab edasiliikumist maal, selleks on vaja soomukeid ja tanke – me peame sellist relvastust Ukrainale saatma," ütles Saksamaa parlamendi roheliste fraktsiooni liige Robin Wagener.

13 Euroopa riigi armees kokku on kasutusel üle 2000 Leopard tanki, mis tähendab suuri varusid.