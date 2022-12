Küsitlus: 45 protsenti Saksa inimestest ei toeta Ukrainale tankide andmist

Ukraina on pikalt küsinud Saksamaalt Leopard lahingutanke ning Saksa poliitikud pole selles veel üksmeelele jõudnud. Arvamusuuringu järgi on Saksamaa elanikud aga tankide andmise suhtes skeptilised, vahendas RND.

YouGovi teatel on Leopard 2 tankide Ukrainasse tarnimise vastu 45 protsenti küsitlusele vastanud inimestest. Vaid 33 protsenti vastanuist toetab tankide andmist ning 22 protsenti vastanuist oma selget seisukohta ei avaldanud.

Saksa kantsler Olaf Scholz (Sotsiaaldemokraatlik Partei - SPD) on olnud Leopard 2 lahingutankide andmise suhtes kõhklev, öeldes, et ükski teine riik ei ole sarnaseid relvasüsteeme Kiievile andnud. SPD kaks väiksemat koalitsioonipartnerit – Rohelised ja Vabade Demokraatide Partei (FDP) – on korduvalt kutsunud üles tanke siiski Ukrainale andma. Ka suurim opositsiooniline parlamendirühm ehk Kristlik-Demokraatlik Liit ja selle Baieri sõsarpartei Kristlik-Sotsiaalne Liit (CDU/CSU) pooldavad tankide andmist.

YouGovi küsitlusest selgus seejuures, et üksnes Roheliste partei valijatest suurem osa toetavad Leopard 2 tankide andmist Ukrainale – 50 protsenti on poolt, 25 protsenti vastu. Ülejäänud kahe koalitsioonipartneri toetajate seas on tankide andmise vastased enamuses – SPD toetajaist 41 protsenti on vastu ja 40 poolt, FDP toetajaist 42 protsenti on vastu ja 33 tankide andmise poolt.

CDU/CSU valijatest 43 protsenti on tankide andmise vastu ja 38 protsenti poolt.

Kõige rohkem on tankide andmise vastaseid Alternatiiv Saksamaale (AfD) valijate seas – 76 protsenti on vastu ja 13 protsenti poolt. Vasakpartei valijatest on tankide andmise vastu 52 ja poolt 32 protsenti vastanuist.