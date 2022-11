NATO lubas jätkata Ukraina toetamist

Ukraina abistamine kujunes välisministrite kohtumisel keskseks teemaks. Stoltenbergi sõnul seisab NATO Ukraina kõrval täpselt nii kaua, kui vaja. Stoltenberg kutsus NATO riike üles andma Ukrainale praegu just sellist abi, mida talvekülma ajal tsiviiltaristu pihta tehtud rünnakute ohvriks langenud riik vajab.

"Meil tuleb aru saada, et Venemaa rünnakutel on erakordselt suur mõju. Ukrainlased on võimelised alla tulistama palju rakette ja droone, kuid mitte kõiki ja seepärast põhjustavad rünnakud märkimisväärseid purustusi. Ma arvan, et te kõik olete näinud satelliidifotosid, kus Euroopa on valge ja Ukraina pime ja see peegeldab neid erakordseid tagajärgi, seega on hiiglaslik ülesanne see kõik taas üles ehitada," rääkis Stoltenberg.

USA välisministri Antony Blinkeni sõnul on vaja peale Ukraina abistamise tagada ka, et vilja väljavedu Ukraina sadamate kaudu toimuks, mis aitab vältida näljahäda vaesemates riikides. Seda NATO riigid Blinkeni kinnitusel praegu ka tagavad.

Blinken süüdistas Venemaad Musta mere sõjategevusse haaramises.

"Venemaa on osa Mustast merest sõjaalaks muutnud. Me näeme rakette sõjalaevadelt lendamas Ukraina linnadesse. Vene väed muidugi tõkestavad Ukraina sadamaid, põhjustades viimaste aastate suurimat toidujulgeolekukriisi," rääkis Blinken.

Peale Ukraina abistamise on kohtumise tähtis teema ka Soome ja Rootsi pääs NATO-sse. Mõlema riigi välisministrid kinnitasid, et räägivad läbi Ungari ja Türgi kolleegiga. Ungari ja Türgi on ainsad riigid, kes pole Soome ja Rootsi liitumistaotlusi veel ratifitseerinud.

Türgi vastuseis ratifitseerimisele püsib tugev, kuid Rootsi välisminister Tobias Billström on optimistlik.

"Usume, et oleme kindlalt teel kõigi memorandumis sätestatud tingimuste täitmise poole, eeldame, et see ka nii läheb. Tahaksin siiski rõhutada, et selles memorandumis on asju, mis olulised ka Rootsi jaoks, näiteks parem koostöö kuritegevusega võitlevate võimude vahel. See on oluline, sest me näeme, kuidas inimesed panevad Rootsis toime kuritegusid ja lähevad seejärel Türki, ning me tahame nad tagasi saada, et õigusemõistmine täide viia," rääkis Billström.

Ungari on lubanud, et riigi parlament ratifitseerib mõlemad liitumistaotlused kohe tuleva aasta alguses.