Delfi ja EPL valisid aasta mõjukaimaks inimeseks Kaja Kallase

100 positsioonist koosnevas iga-aastases edetabelis on teisel kohal kaitseväe juhataja kindralleitnant Martin Herem ning kolmandal kohal politsei- ja piirivalveameti peadirektor Elmar Vaher.

Edasi järgnevad kaitseministeeriumi (4) kantsler Kusti Salm, (5) Eleringi juht Taavi Veskimägi, (6) MTÜ Slava Ukraini tegevjuht Johanna-Maria Lehtme, (7) EKRE esimees Martin Helme, (8) kaitsepolitsei juht Arnold Sinisalu, (9) rallisõitja Ott Tänak ja (10) välisministeeriumi kantsler Jonatan Vseviov.

Delfi ja Eesti Päevalehe peatoimetaja Urmo Soonvald kirjutas LP juhtkirjas, et mõjukate esikümnes on seitse inimest, kelle mõju, rolli ja tähenduse saab kokku võtta märksõnaga "Ukraina sõda".

"Nii mõjukate esikümnes kui ka esisajas on palju selliseid inimesi, kelle elu muutus 24. veebruarist täielikult. See, et Kaja Kallas on keskendunud Ukraina toetamisele ja tõlkinud Venemaad tervele maailmale, polnud peaministri valik, vaid ta ainuke võimalik tee," selgitas Soonvald.

Eelmisel aastal valisid Eesti Päevaleht ja Delfi mõjukaimaks inimeseks Tallinna linnapea ametisse tagasi valitud Mihhail Kõlvarti. Talle järgnesid Kaja Kallas ja Tanel Kiik.