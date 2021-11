Delfi ja EPL valisid aasta mõjukaimaks inimeseks Eestis Kõlvarti

100 positsioonist koosnevas iga-aastases edetabelis on teisel kohal peaminister ja Reformierakonna esimees Kaja Kallas ning kolmandal kohal terviseminister Tanel Kiik.

Edasi järgnevad EKRE esimees Martin Helme, riigikogu ja Keskerakonna esimees Jüri Ratas, haridusminister Liina Kersna, teadusnõukoja juht Irja Lutsar, paarina ettevõtjad Kristo Käärmann ja Taavet Hinrikus, endine president Kersti Kaljulaid ja Isamaa esimees Helir-Valdor Seeder.

Delfi ja Eesti Päevalehe peatoimetaja Urmo Soonvald ütles Vikerraadio hommikusaates, et aastale andsid tooni koroonapiirangud ja kahed valimised, mistõttu edetabelis on palju poliitikuid. "Valitsuse roll on väga suur sel aastal selle üle, mida võime teha, meie käitumise üle," selgitas ta.

"Ei ole kindel, et Liina Kersna, kes on tabelis seitsmendal kohal, oleks tavalisel ajal nii kõrgel," lisas Soonvald.

Mõjukust defineerivad väljaanded kui võimet saavutada endale soovitud tulemusi ning muuta ja kujundada olulisi protsesse, teiste käitumist või mõtlemist.

Mõjukaid valivad Ekspress Meedia väljaanded tänavu seitsmendat korda. 2015. aastal oli nende hinnangul Eesti mõjukaimaks inimeseks Marju Lauristin, 2016. aastal Kersti Kaljulaid, 2017.-2018. aastal Jüri Ratas ja 2019. aastal Margus Linnamäe. 2020. aastal nimetas Ekspress Meedia Eesti kõige mõjukamaks inimeseks EKRE esimehe, toonase rahandusministri Martin Helme.