Kallas nafta hinnalaest: vaidlus pole kas, vaid kui kõrgele see panna

"Vaidlust pole, kas nafta hinnalagi tuleb, vaid see kuidas saavutada õige hind. Küsimus on selles, et kui meie andmetel teenib Venemaa 30 dollarist kõrgema hinnaga tulu, mida ta saab kasutada oma agressiooni rahastamiseks Ukrainas, siis see ei peaks ju nii olema," ütles Kallas reedel ERR-ile.

Samas tõdes peaminister, et kuna praeguse hinnalae pakkumise esitas Euroopa Komisjon lähtudes G7 ettepanekust ning samas on liikmesriikide seas ka neid, kes sooviks selle tõstmist, ei pruugi hinnalae järsk allatoomine olla reaalne.

Läbirääkimised on jõudnud kõrgeimale poliitilisele tasemele. Kallas ütles, et peab veel reede jooksul telefonivestluse USA rahandusministri Janet Yelleniga. ERR-ile teadaolevalt on tal sel teemal tihedas kontaktis ka Euroopa Komisjoni presidendi Ursula von der Leyeni ja Poola peaministri Mateusz Morawieckiga.

Liikmesriikide suursaadiku jätkavad reedel juba kolmandat päeva läbirääkimisi demokraatlike tööstusriikide rühma G7 esitatud ettepaneku üle seada Vene naftale hinnalagi vahemikus 60-70 dollarit. Balti riigid ja Poola soovivad aga selle alla toomist märksa madalamale, kuna väidetavalt on Venemaa tarnitava nafta omahind umbes 30 dollarit, mis tähendab, et sellest üle jäävat raha saab Moskva kasutada sõjapidamiseks. Samas tahaks suure laevandussektoriga Kreeka, Küpros ja Malta isegi G7 väljapakutud hinnalae tõstmist, kuna jääksid vastasel juhul tuludest ilma. Väidetavalt on Eesti lae madalamale toomist nõudvate riikide eestkõneleja.

Välisminister Urmas Reinsalu andis neljapäeval mõista, et Eesti võib ühehäälsust nõudvas küsimuses vajadusel ka oma vetoõigust kasutada. "See on küsimus nendes kriitilistes hetkedes, kus kõigil liikmesriikidel on võrdne hääl sellises otsustusformaadis," lisas välisminister, viidates sellega Euroopa Liidu reeglitele, kus välispoliitika ja maksuküsimustes tuleb saavutada konsensus ehk igal riigil on vetoõigus.

Kallas jättis reedel ERR-i küsimusele veto kasutamisest otsesõnu vastamata, öeldes, et Eesti eelistab alati konsensusele jõudmist ning otsib kompromissi. "Aga meie jaoks on siiski tegemist väga olulise teemaga," märkis peaminister. "Naftatulu, mis on Venemaa sõja rahastamise allikas, tuleb kinni keerata," rõhutas ta.

Kallase sõnul tuleb pärast seda, kui Vene naftale on hinnalagi seatud, vaadata, kuidas see tööle hakkab ning lähtuvalt sellest hinnalage ka tulevikus korrigeerida.