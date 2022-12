Sõja 280. päev: Venemaa jätkab uuel aastal mobilisatsiooniga

Oluline 30. novembril kell 23.20:

Kuleba: NATO peaks varustama Ukrainat nii kiiresti kui vaja

NATO ja G7 välisministrite kohtumisel Bukarestis osalenud Ukraina välisminister Dmõtro Kuleba ütles, et NATO peaks Ukrainale kiiresti varustust tarnima.

"Te peate olema meiega mitte ainult nii kaua kui vaja, vaid ka varustama meid kõige vajalikuga nii kiiresti kui vaja," ütles Kuleba.

"Ma olen tänanud siin kõiki riike, kes ütlesid, et nad seisavad Ukrainaga nii kaua kui vaja. See on meie jaoks väga tähtis märk, sest meile ei olnud nii üksmeelset toetust varem," rääkis ta.

Kuleba tervitas uue varustuse saamist. "Need on trafod, generaatorid, relvad, talvevormid. Ma ei saa kõigest rääkida, aga seal on ka 155mm suurtükke, mürske, soomusmasinaid. Kõik see saadetakse peagi Ukrainasse ja tugevdab meie relvajõude," kõneles minister.

Rääkides USA Patrioti õhutõrjesüsteemist, ütles Kuleba, et selle üle käivad praegu tõsised arutelud.

"Siiani ei rääkinud sellest küsimusest peale meie mitte keegi. Me olime ainsad, kes selle teema tõstatas. Aga nüüd seda küsimust arutatakse. See on väga tõsine ja sisuline arutelu," rääkis ta.

CNN teatas teisipäeval, et USA kaalub Ukrainale Patriot raketitõrjesüsteemi saatmist.

Ukraina peastaap: Venemaa jätkab uuel aastal mobilisatsiooniga

Ukraina kaitsejõudude peastaabi õhtuses rindeülevaates väidetakse, et Vene Föderatsioon valmistub järgmise mobilisatsioonilaine läbiviimiseks jaanuaris-veebruaris.

NATO kaalub Ukraina jaoks nõukogude kaliibriga moona tootmist

Ameerika Ühendriikide välisminister Antony Blinken kinnitas intervjuus CNN-le, et USA otsib võimalusi kuidas tagada Ukrainale vajalik laskemoon olemasolevale relvastusele. Selle hulka kuulub ka Ukraina nõukogude päritolu relvastus, mille tarbeks tuleb muuhulgas hakata tootma vastava kaliibriga laskemoona, mida pole pikka aega tehtud.

The New York Times teatas pühapäeval, et NATO liikmesriigid arutavad võimalusi kuidas Tšehhi vabariigis, Slovakkias ja Bulgaarias asuvad laskemoonatehased panna taas tootma nõukogude kaliibriga laskemoona. Ukraina relvajõud vajavad eelkõige 151mm ja 122mm suurtükimoona.

USA võib Wagneri palgasõdurite grupeeringu lisada terroristlike organisatsioonide nimistusse

Nimetamata jäänud USA ametiisiku sõnul kaalub Bideni administratsioon Wagneri lisamist terroristlike organisatsioonide nimistusse, vahendab CNN.

CNN-ga suhelnud allika kinnitusel ei ole Valge Maja lõpliku otsust veel teinud. Arvestama peab ka asjaoluga, et organisatsiooni lisamine terroristlike organisatsioonide nimistusse on aeganõudev protsess.

Wagneri asutajaks peetakse Vene presidendi Vladimir Putiniga lähedal seisvat Jevgeni Prigožinit, keda on tema Kremli toitlustuslepingute tõttu nimetatud ka Putini kokaks.

Saksamaa õpetab 2023. aasta suveks välja 5000 Ukraina sõdurit

Saksa kaitseminister Christine Lambrecht teatas hiljuti ühel julgeolekukonverentsil, et Saksamaa suudab 2023. aasta suveks õpetada välja 5000 Ukraina sõdurit, vahendas The Jerusalem Post.

Ukraina saatkonnas Madridis toimus plahvatus

Hispaania siseministeeriumi teatel toimus Ukraina saatkonnas plahvatus, milles sai üks inimene kergelt viga, vahendas CNN.

Esialgsetel andmetel tundub, et tegu võis olla kirjapommiga.

El Mundo teatel juhtus intsident kolmapäeval kella 13 paiku kohaliku aja järgi.

Ukraina välisminister Dmõtro Kuleba käskis kõikidel Ukraina saatkondadel enda turvataset tõsta, kinnitas riigi välisministeeriumi esindaja Oleg Nikolenko.

Hispaania välisministeeriumi teatel oli kirjapomm adresseeritud Ukraina suursaadikule Serhi Pohoreltsevile.

Borrell: Euroopa Liit annab Ukrainale veel 40 elektrigeneraatorit

Euroopa Liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja Josep Borrell kinnitas kolmapäeval, et Euroopa Liit saadab Ukrainale veel 40 elektrigeneraatorit.

Majandusblokk on praeguseks andnud Ukrainale 550 elektrigeneraatorit.

Russia attempts to break morale of #Ukraine by targeting energy infrastructure and using winter as weapon of war against civilians



At @G7 meeting we coordinate our support; EU is sending 40 power generators in addition to the 550 already provided via @eu_echo #EUCivPro Mechanism — Josep Borrell Fontelles (@JosepBorrellF) November 30, 2022

Borrelli sõnul koordineerib G7 omavahel järgmisi samme.

Okupeeritud Zaporižžja tuumajaama uueks juhiks määrati jaama endine peainsener

Venemaa teatas kolmapäeval, et määrasid Zaporižžja tuumajaama uueks direktoriks senise tuumajaama peainseneri Jurii Šernišuk. Ukraina sõnul röövisid Vene okupatsioonivõimud Zaporižžja tuumajaama endise direktori Ihor Murašovi, kel hiljem lubati minna Ukraina poolt kontrollitud aladele.

Vene väed okupeerisid Zaporižžja tuumajaama märtsis.

Tuumajaam pole alates septembrist Ukraina elektrivõrgule elektrit tootnud.

Venemaa pommitas kolmapäeva hommikul Sumõ ja Tšernihivi oblasteid pea 40 korda

Ukraina relvajõudude põhjaringkonna teatel pommitasid Vene väed Sumõ ja Tšernihivi oblasteid kolmapäeva hommikul pea 40 korda.

Zelenski: Venemaa kaotab sel aastal vähemalt 100 000 sõdurit

Ukraina president Volodõmõr Zelenski ütles teisipäeval oma igaõhtuses pöördumises, et aasta lõpuks ulatub Ukrainas hukkunud Venemaa sõdurite arv 100 000 sõdurini.

"Venemaa kaotab isegi sel aastal sada tuhat sõdurit ja jumal teab, kui palju palgasõdureid. Ja Ukraina jääb püsima," ütles Zelenski.

Zelenski sõnul on olukord rindel endiselt keeruline. Tema sõnul püüavad venelased edasi liikuda Donetski oblastis.

"Kuid me hoiame kaitset, me ei lase vaenlasel oma kavatsusi ellu viia. Nad ütlesid kevadel ja suvel pidevalt, et vallutavad Donetski oblasti. Sel nädalal algab juba talv," ütles Zelenski.

Von der Leyen: EL tahab Vene sõjakuritegudele tribunali

Euroopa Komisjoni president Ursula von der Leyen kinnitas oma hiljutises sõnavõtus, et Euroopa Liit kavatseb koos Rahvusvahelise Kriminaalkohtuga (ICC) toetada eritribunali rajamist, mis käsitleks Venemaa korda saadetud sõjakuritegusid Ukrainas.

Russia must pay for its horrific crimes.



We will work with the ICC and help set up a specialised court to try Russia's crimes.



With our partners, we will make sure that Russia pays for the devastation it caused, with the frozen funds of oligarchs and assets of its central bank pic.twitter.com/RL4Z0dfVE9 — Ursula von der Leyen (@vonderleyen) November 30, 2022

"Venemaa peab maksma oma kohutavate kuritegude eest," kinnitas von der Leyen. Euroopa Komisjoni president lubas lisaks, et Venemaa maksab tehtud hävingu eest ning selleks kasutatakse Vene oligarhide ja keskpanga külmutatud varasid.

Euroopa parlament kuulutas 23. novembril Venemaa terrorismi riiklikuks toetajaks.

ÜRO hinnangul on Vene-Ukraina sõjas hukkunud vähemalt 6655 tsiviilisikut ning vähemalt 10 368 on viga saanud, meenutas The Kyiv Independent.

Ukraina peastaap ei soovi enda relvajõudude kaotusi avalikustada

Ukrainska Pravda tõi esile, et algselt mainis von der Leyen oma sõnavõtus ka 100 000 Ukraina sõduri ja 20 000 tsiviilisiku hukkumist sõjas. Hiljem sellised viited eemaldati Euroopa Komisjoni kodulehelt.

USA staabiülemate ühendkomitee esimees kindral Mark Milley hindas novembri alguses, et Vene väed on Ukrainas kaotanud üle 100 000 sõduri. Kindral Milley hinnangul on Ukraina väed sama palju sõdureid kaotanud.

Ukraina kaitsejõudude peastaap kinnitas Ukrainska Pravdale, et von der Leyeni välja öeldud kaotuste suurust ei saa nad kinnitada.

Relvajõududes loetakse kaotuste hulka nii hukkunuid kui ka viga saanuid.

Euroopa Komisjoni esindaja kinnitas hiljem, et algselt esitatud number oli vigane ja seepärast see eemaldati.

Saksamaa lubas anda Ukrainale rohkem õhutõrjesüsteeme

Saksamaa kantsler Olaf Scholz lubas, et Berliin tarnib Ukrainale veel rohkem iseliikuvaid õhutõrjesüsteeme.

Scholzi sõnul jätkab Berliin tööd selle nimel, et Saksamaa saaks Ukrainale saata veel iseliikuvaid õhutõrjesüsteeme Gepard, vahendas CNN.

Iseliikuva õhutõrjesüsteemi Gepard tootis relvafirma Krauss-Maffei Wegmann.

Scholzi sõnul pole Saksamaa loobunud ka oma ettepanekust, et riik saadab Poolasse õhutõrjesüsteemid Patriot.

USA kaitseametnik: Washington kaalub õhutõrjesüsteemi Patriot saatmist Ukrainasse

USA kaalub õhutõrjesüsteemi Patriot saatmist Ukrainasse, et toetada nende võimet tõrjuda tagasi Venemaa rünnakuid, ütles teisipäeval USA kõrge kaitseametnik.

"Kaalume kõiki võimalusi. Patriot on üks võimalus, mida kaalutakse," lisas ametnik.

Pentagoni pressiesindaja Pat Ryder ütles siiski hiljem, et USA ei plaani praegu veel Ukrainasse selliseid süsteeme saata, vahendas CNN.

"Arutame Ukrainaga erinevaid võimalusi, konsulteerime regulaarselt Ukrainaga ja oma liitlastega. Praegu pole meil plaanis Ukrainale Patriote anda, kuid me jätkame neid arutelusid ja kui sellel rindel on midagi teada anda, siis me seda teeme," ütles Pat Ryder.

Sõda Ukrainas Autor/allikas: SCANPIX/REUTERS/LEAH MILLIS

ISW: Vene väed pole Bahmuti ümbruses olulisi edusamme teinud

Rahvusvahelise sõjauuringute instituudi (ISW) teatel tegid Vene väed 29. novembril Bahmuti ümbruses väikeseid edusamme. ISW ei saa siiski endiselt kinnitada Vene blogijate väiteid, et Venemaa väed liiguvad piirkonnas edasi.

ISW hindab jätkuvalt, et Bahmuti linna ei ohusta veel ümberpiiramine.

Ukraina hinnangul kaotas Venemaa ööpäevaga umbes 500 sõdurit

Ukraina kaitsejõudude peastaap avaldas kolmapäeval tavapärase hinnangu Venemaa senistele kaotustele sõjas alates selle algusest 24. veebruaril:

- elavjõud umbes 88 880 (võrdlus eelmise päevaga +500);

- tankid 2914 (+3);

- jalaväe lahingumasinad 5872 (+6);

- lennukid 278 (+0);

- kopterid 261 (+0);

- suurtükisüsteemid 1902 (+1);

- mobiilsed raketilaskesüsteemid (MLRS) 395 (+0)

- õhutõrjesüsteemid 210 (+1);

- operatiivtaktikalised droonid 1562 (+7);

- tiibraketid 531 (+0);

- autod ja muud sõidukid, sealhulgas kütuseveokid umbes 4429 (+6);

- laevad / paadid 16 (+0);

- eritehnika 163 (+0).

Ukraina enda kaotuste kohta samasuguse regulaarsusega andmeid ei avalda.