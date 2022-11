Sõja 260. päev: Vene väed tahavad taandudes Hersoni linna hävitada

Ukraina presidendi nõuniku Mõhhailo Podoljaki sõnul valmistuvad Vene väed taandudes Hersoni linna hävitamiseks. Linnas on Podoljaki väitel palju objekte mineeritud ning Vene suurtükivägi on valmis linna pommitama. USA staabiülemate ühendkomitee esimees kindral Mark Milley hindas, et Vene väed on Ukrainas kaotanud üle 100 000 sõduri. Milley sõnul on Ukraina väed kaotanud samas suurusjärgus sõdureid. Ukraina väed vabastasid kolmapäeval Hersoni oblasti põhjaosas kaks küla. Samuti sai kinnitust olulise Snihurivka asula vabastamine.

Oluline 10. novembril kell 21.01:

- Podoljak hoiatas, et Vene väed tahavad taandudes Hersoni linna hävitada;

- Milley: Venemaa on kaotanud üle 100 000 sõduri; Ukraina samas suurusjärgus;

- Ukraina väed vabastasid Hersoni oblasti põhjaosas kaks küla;

- Zelenski: Hersoni vabastamine on Ukraina pingutuste tagajärg, mitte Vene kink;

- NBC: osa analüütikuid ei usu kummagi poole võitu sõjas;

- Ukraina välisministeerium: Vene ettepanekud dialoogiks on suitsukate;

- ISW: lahing Hersoni pärast pole veel läbi;

- Briti luure: Vene vägede taandumine üle Dnipro paneb nad haavatavasse olukorda;

- USA saadab Ukrainale õhutõrjerakette;

- Pentagon: Venemaa on kaotanud pooled oma tankid;

- Ukraina hinnangul kaotas Venemaa ööpäevas 740 sõdurit.

USA kindral Milley: Venemaa alustas Hersonist vägede väljaviimist

"Te näete Vene vägede väljaviimist Hersonist. Me näeme selle algust. Sellest teatel eile Venemaa kaitseminister. See toimub," ütles telekanalile CNBC USA staabiülemate ühendkomitee esimees kindral Mark Milley

Podoljak hoiatas, et Vene väed tahavad taandudes Hersoni linna hävitada

Ukraina presidendi nõunik Mõhhailo Podoljak väitis sotsiaalmeedias, et Vene väed on mineerinud Hersoni linnas kõikvõimaliku – korteritest kanalisatsioonini. Samuti on Vene suurtükid sihitud linnale, et see puruks pommitada.

RF wants to turn Kherson into a "city of death". Ru-military mines everything they can: apartments, sewers. Artillery on the left bank plans to turn the city into ruins. This is what "Russian world" looks like: came, robbed, celebrated, killed "witnesses", left ruins and left. — Михайло Подоляк (@Podolyak_M) November 10, 2022

Podoljaki sõnul ongi "Vene maailm" selline – "tulid, röövisid, tähistasid, tapsid tunnistajad, jätsid maha varemed ning lahkusid," kirjeldas olukorda Podoljak.

USA saadab Ukrainale õhutõrjerakette

USA rahvusliku julgeoleku nõunik Jake Sullivan teatas neljapäeval, et USA kuulutab välja uue abipaketi Ukrainale. Pakett sisaldab rakette õhutõrjesüsteemide HAWK jaoks, vahendas CNN.

"Täna teatab USA järjekordsest paketist Ukrainale, mis sisaldab toetust Ukraina õhutõrjele. See täiendab neid panuseid, mida on andnud meie liitlased ja partnerid," ütles Sullivan.

"Õhutõrje on Ukraina jaoks kriitilise tähtsusega, kuna Venemaa jätkab tiibrakettide ja Iraanis toodetud droonide kasutamist," lisas Sullivan.

FT: Vene vägede taandumine Hersonist võimaldab Ukrainal rünnata Krimmist väljuvaid varustusliine

Ukraina raketisüsteemide ulatusse jäävad siis kolm olulist teed ja mitu Venemaa logistikaobjekti, kirjutas Financial Times.

"See, kuidas Venemaa Hersonist lahkub, määrab ära Moskva pikaajalised väljavaated Lõuna-Ukrainas," ütles USA sõjaekspert Rob Lee.

Zalužnõi: alates 1. oktoobrist on Ukraina väed Hersoni oblastis vabastanud 41 asulat

Ukraina relvajõudude ülemjuhataja Valeri Zalužnõi teatel on Ukraina väed alates 1. oktoobrist vabastanud 41 asulat. Zalužnõi sõnul on Ukraina väed vabastanud vastupealetungi käigus 1400 ruutkilomeetrit.

Zalužnõi sõnul on Ukraina väed viimase ööpäeva jooksul tagasi vallutanud 12 asulat.

"Me ei saa veel kinnitada ega ümber lükata teavet Vene vägede Hersonist lahkumise kohta. Jätkame vastavalt plaanile pealetungioperatsiooni läbiviimist," ütles Zalužnõi.

Milley: Venemaa on kaotanud üle 100 000 sõduri; Ukraina samas suurusjärgus

USA staabiülemate ühendkomitee esimees kindral Mark Milley hindas, et Vene väed on Ukrainas kaotanud üle 100 000 sõduri. Kaotuste hulka arvestatakse nii hukkunuid kui ka viga saanuid.

Milley hinnangul on Ukraina väed sarnases suurusjärgus sõdureid kaotanud.

Kui Milley käest küsiti võimalike rahukõneluste kohta, tõi kindral paralleeli Esimese maailmasõjaga: "Kui on võimalus kõnelusteks, kui rahu saab saavutada... tuleb sellest võimalusest kinni haarata," ütles Milley aruteluühingule The Economic Club of New York.

Kindrali sõnul tähendas Esimeses maailmasõjas vaenupoolte soovimatus pidada kõnelusi kannatusi miljonitele inimestele.

Venemaa teatas kolmapäeval, et viib oma väed Dnipro läänekaldalt idakaldale.

Mõne analüütiku hinnangul võimaldab see Ukrainal pidada Venemaaga jõupositsioonilt kõnelusi, kuid on ka teisi, kes hoiatavad Venemaa taasrelvastumise eest võimalike kõneluste käigus.

Kindral Milley hinnangul kulub Vene vägedel vähemalt päevi, kui mitte nädalaid oma vägede äratoomiseks Dnipro jõe läänekaldalt. Milley sõnul on Venemaal tõenäoliselt Dnipro läänekaldal 20 000 kuni 30 000 sõdurit.

Milley rõhutas, et sõda Venemaa ja Ukraina vahel on teinud 15 kuni 30 miljonist ukrainlasest põgenikud.

Lahingute käigus on tõenäoliselt hukkunud kuni 40 000 Ukraina tsiviilisikut.

Stoltenberg: kui Vene väed lahkuvad Hersonist, siis see oleks Ukraina jaoks järjekordne võit

"See on selge, et Venemaa on suure surve all ja kui nad Hersonist lahkuvad, oleks see Ukraina jaoks järjekordne võit," ütles Stoltenberg.

Vene vägede võimalikku lahkumist tervitas ka Türgi president Recep Tayyip Erdogan. "See oli positiivne ja oluline otsus," ütles Erdogan.

Erdogani sõnul jätkab ta vestlemist Venemaa juhi Vladimir Putiniga. Erdogani sõnul ei saa ta veel prognoosida, millal sõda saab läbi.

Ukraina väed vabastasid Hersoni oblasti põhjaosas kaks küla

Sotsiaalmeedias ringlevad videod, milles on näha Ukraina sõdureid Pradõvnes ja Kalõnivskes. Pradõvne asub Hersoni linnast 45 kilomeetrit lääne pool ja Kalõnivske on linnast 70 kilomeetri kaugusel.

Kolmapäeval tulid teated, et Ukraina väed on sisenenud strateegiliselt olulisse Snihurivka linna Mõkolajivi oblastis, mis on Hersoni oblasti piiril.

Ukrainian forces now pictured in the centre of Snihurivka, a strategically important city that previously anchored the Russian defence north of Kherson.pic.twitter.com/bb6Wzci5vV — Jimmy Rushton (@JimmySecUK) November 10, 2022

Zelenski: Hersoni vabastamine on Ukraina pingutuste tagajärg, mitte Vene kink

Ukraina president Volodõmõr Zelenski ütles oma õhtuses videopöördumises, et vastase väed ei lahku niisama – selle tingis Ukraina tugevus.

"Vaenlane ei too meile kinke ega tee hea tahte avaldusi. Me võitleme end oma eesmärkideni. Kui sa võitled, siis peab mõistma, et igal sammul on vaenlase vastuseis ning alati meie poole kangelaste kaotused," rõhutas Zelenski.

Ukraina president rõhutas eraldiseisvalt Moskvale, et Kahhovka hüdroelektrijaama reservuaari tammi õhkulaskmine ei oleks sõdimine ainult Ukrainaga, vaid sedasi kuulutatakse sõda tervele maailmale.

Zelenski sõnul arutati kolmapäeva hommikul Ukraina relvajõudude ülemjuhatajaga strateegilist olukorda eri rindelõikudel. Zelenski sõnul olid erilises fookuses lahingud riigi idaosas, Donbassis.

Ukraina presidendi hinnangul on suurim vastasseis Vene vägedega praegu Donetski oblastis.

Zelenski kinnitas, et riigis toimuvad plaanitud elektrikatkestused 15 piirkonnas ja Kiievi linnas.

Iseliikursuurtükk Ukraina idaosas Bahmuti lähistel Autor/allikas: SCANPIX/AP Photo/LIBKOS

Holland kavatseb Euroopa Liidu väljaõppega koolitada Ukraina sõdureid

Madalamaade uudistes teatati, et riik kavatseb saata Euroopa Liidu väljaõppemissiooni raames 50 kuni 100 sõjalist instruktorit Ukraina sõdurite väljaõpetamiseks.

Lisaks on praegu eraldi Ühendkuningriigis Ukraina sõdureid välja õpetamas 90 Hollandi sõdurit.

Hollandi instruktorid keskenduvad katastroofimeditsiini õpetamisele lahingolukorras, lõhkeainete ohutule eemaldamisele ning taktikalisele ning tehnilisele relvaväljaõppele.

Samuti õpetavad hollandlased Ukraina ohvitsere pataljoni ning brigaadi tasemel.

Euroopa Liidu väljaõppemissioon toimub suuresti Saksamaal ja Poolas. Missiooni algusaeg pole veel selge.

Euroopa Liit lõi Ukraina sõjalise abistamise missiooni 17. oktoobril sel aastal, et pakkuda Ukraina sõduritele individuaalset, kollektiivset ning eriväljaõpet.

Majandusblokk on võtnud eesmärgiks õpetada sõjalisi oskusi 15 000 ukrainlasele.

Ukraina sõdur väljaõpet saamas Mõkolajivi oblastis Autor/allikas: SCANPIX/Ashley Chan/SOPA Images via ZUMA Press Wire

NBC: osa analüütikuid ei usu kummagi poole võitu sõjas

USA ja teiste lääneriikide ametiisikud on hinnanud, et lahingutegevus Ukrainas vaibub talvel.

NBC-ga suhelnud lääneriikide ametiisikud ei olnud kindlad, et Ukraina suudab Vene väed täielikult kõikidelt okupeeritud territooriumitelt välja lüüa.

Samas ei suuda ka Venemaa oma kõiki eesmärke sõjas saavutada, hindasid samad allikad.

Üks Ukraina ametiisik, kes oli kursis USA rahvusliku julgeoleku nõuniku Jake Sullivani eelmisel nädalal Kiievis toimunud kohtumise sisuga, kinnitas NBC-le, et Sullivan ei survestanud Ukrainat kõnelusi pidama.

Sullivan olevat samas rõhutanud, et lääneriikide toetust on kergem hoida, kui Ukraina näitab valmidust diplomaatiaks.

Ukraina ametiisik kinnitas, et Ukraina president Volodõmõr Zelenski väljendas sõja alguses valmidust kõneleda Venemaaga. Kõnelused lõppesid, kui ilmnesid Vene vägede korda saadetud sõjakuriteod, mis muutis diplomaatia Venemaaga Ukraina avalikkuse jaoks võimatuks.

Zelenski rõhutas esmaspäeval, et Ukraina jaoks on kõneluste eeldused riigi territoriaalse terviklikkuse taastamine, Venemaa tekitatud sõjakahjude reparatsioonid ning sõjakurjategijate karistamine.

Politico tõi välja, et nõudmiste nimistus ei mainitud enam, et Ukraina pole valmis pidama kõnelusi Vene presidendi Vladimir Putiniga.

Ukraina: Vene ettepanekud dialoogiks on suitsukate

Ukraina välisministeeriumi esindaja Oleh Nikolenko sõnul on Venemaa avalik valmidus pidada kõnelusi Ukrainaga katse end koguda, et hiljem alustada Ukraina suhtes uut agressiooni.

"Vene ametiisikud hakkavad rääkima kõnelustest iga kord, kui nende väed lahinguväljal lüüa saavad... Me juba läbisime sama protsessi 2014.–2015. aastal," kinnitas Nikolenko.

Nikolenko sõnul on Ukraina korduvalt esitanud Venemaale ettepaneku kõnelusteks, kuid iga kord on saadud ülbe vastus ning nõudmine alluda Kremli ultimaatumitele, vahendas The Kyiv Independent.

Kolmapäeval teatas Vene välisministeeriumi esindaja Maria Zahharova, et Venemaa on valmis kõnelusteks Ukrainaga "arvestades praegust reaalset olukorda".

Ukraina majanduslangus tuleb suurem, kui prognoositi

Kuna Ukraina tsiviiltaristu on saanud suuri kahjustusi, siis langeb Ukraina SKP sel aastal 39 protsenti võrrelduna eelmise aastaga. Eelmise majanduslanguse prognoosi järgi hinnati majanduslanguseks 35 protsenti.

Ukraina majandusminister Julia Svõdõdenko ütles Saksa ajalehele Die Zeit, et Ukraina valitsus kavatseb kriisi tõttu avalikku sektorit koomale tõmmata. Samuti kaalutakse osa väiksemate riigiettevõtete erastamist.

Ühendkuningriik tarnib Ukrainale 1000 täiendavat õhutõrjeraketti

Ühendkuningriigi kaitseministeerium teatas kolmapäeval, et riik saadab peatselt Ukrainale 1000 täiendavat AMRAAM-i õhutõrjeraketti, mida saab kasutada NASAMS-i õhutõrjesüsteemiga.

Samuti saadetakse Ukrainale sadu vaatlusdroone ning 18 haubitsat. Suurbritannia on varem tarninud Ukrainale 64 sellist süsteemi.

Arestovõtš ja Feigin: Vene vägede taganemine Hersonist on korrapärane

Ukraina presidendi administratsiooni nõunik Oleksi Arestovõtš ning endine Vene poliitik Mark Feigin arutasid rindeolukorda Ukrainas.

Arutelus hinnati, et seni on Vene vägede taganemine Dnipro läänekaldalt olnud üsnagi korrapärane

Arestovõtši väitel on viimase nelja tunni (video otseülekanne toimus 12 tunni eest) ületanud Kahhovka tammi ligikaudu 200 sõidukit ning Vene väed on oma esimese kaitseliini maha jätnud ning on taandumas ka teiselt ning kolmandalt kaitseliinilt.

Uutes kohtades on üles seatud ka pontoonsillad, mis võimaldab Vene tehnikal taanduda sattumata Ukraina suurtükitule alla.

Praegu ei ole veel teada kui kaua plaanivad Vene väed omi positsioone Hersonis hoida ning kas nad kavatsevad ka Hersoni linna pärast lahinguid pidada.

Viimaste andmete kohaselt plaanib Venemaa Hersoni linnas linnalahinguid, et põhjustada edenevatele Ukraina vägedele seal suuri kaotusi, toodi välja.

Väidetavalt tulenes taandumine Dnipro läänekaldalt osaliselt ka Vene vägede lüüasaamisest Pavlivka lähistel riigi teises otsas. Sealt kõigest 36 kilomeetrit lõuna pool asub Volnovahha, mis on oluline raudteesõlm ja mis on peale Kertši silla rünnakut oluline Vene vägede varustamiseks Lõuna-Ukrainas.

ISW: lahing Hersoni pärast pole veel läbi

Rahvusvahelise sõjauuringute instituudi (ISW) hinnangul on Vene väed seadnud endale prioriteediks organiseeritud taandumise Dnipro läänekaldalt ning Ukraina vastupealetungi aeglustamise.

Mõttekoja hinnangul on augustis alanud Ukraina vastupealetung Hersonis olnud edukas, sundimaks Vene vägesid taanduma üle Dnipro jõe.

ISW toob välja, et ka Vene allikad on kinnitanud, et Vene vägede taandumine Dnipro läänekaldalt on Ukraina sihipäraste rünnakute loomulik tagajärg.

Samas on Vene vägedele saanud osaks tõsine kaotus, kuna on loobutud territooriumist, mis alles hiljuti kuulutati olevat osa Venemaast.

Ukraina väed olid kaudtulega rünnanud Vene logistikakeskuseid, sõdurite koondumisalasid ning teisi sõjalisi rajatisi.

Mõttekoja analüütikute hinnangul ei ole Venemaa meelitamas Ukrainat lõksu Hersonis, nagu on arvanud mõned Ukraina ja lääneriikide ametiisikud.

Briti luure: Vene vägede taandumine üle Dnipro paneb nad haavatavasse olukorda

Ühendkuningriigi kaitseministeerium tõi oma luureülevaates välja, et Vene väed on Hersoni oblastis Dnipro läänekaldal suurema taganemise osana õhku lasknud mitu silda ning paigutanud mitmele poole miine.

Brittide hinnangul on Dnipro läänekaldal olevad Vene väed taganemisel sattunud haavatavasse olukorda, kuna üle laia jõe on vaid paar jõeületuskohta. Tõenäoliselt taganevad Vene väed mitme päeva jooksul ning taganemist peaks katma mitmed kaitseliinid ja suurtükituli.

Pentagon: Venemaa on kaotanud pooled oma tankid

Ameerika Ühendriikide kaitseministeeriumi aseminister Colin Kahl ütles teisipäeval ajakirjanikele, et Venemaa on on sõjas Ukraina vastu kaotanud ligikaudu pooled oma lahingutankid.

Kahl rõhutas, et Vene vägede kaotuste arv Ukrainas on palju suurem kui 10 aasta jooksul sõjas Afganistani vastu.

Kahli väitel on Vene vägedest 80 protsenti Ukrainas kinni.

Samuti on Vene väed ära kasutanud suure enamuse oma pikamaa täppisrakettidest ning sanktsioonid ja ekspordikontrollid muudavad Vene vägede taastamise sõjaeelsele tasemele väga keeruliseks, vahendas the Hill.

Ukraina hinnangul kaotas Venemaa ööpäevas 740 sõdurit

Ukraina kaitsejõudude peastaap avaldas neljapäeval tavapärase hinnangu Venemaa senistele kaotustele sõjas alates selle algusest 24. veebruaril:

- elavjõud umbes 78690 (võrdlus eelmise päevaga +740);

- tankid 2804 (+3);

- jalaväe lahingumasinad 5682 (+16);

- lennukid 278 (0);

- kopterid 260 (+0);

- suurtükisüsteemid 1805 (+3);

- mobiilsed raketilaskesüsteemid (MLRS) 393 (+0)

- õhutõrjesüsteemid 205 (+0);

- operatiivtaktikalised droonid 1499 (+16);

- tiibraketid 399 (+0);

- autod ja muud sõidukid, sealhulgas kütuseveokid umbes 4242 (+15);

- laevad / paadid 16 (+0);

- eritehnika 159 (+0).

Vene väed kandsid viimase ööpäeva jooksul suurimaid kaotusi Lõmani ja Avdijivka suunal.

Ukraina enda kaotuste kohta samasuguse regulaarsusega andmeid ei avalda.