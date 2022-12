Coop Panga aktsiate pakkumine märgiti 4,2 korda üle

Uusi aktsiaid märgiti 32,2 miljonit ehk 64,5 miljoni euro eest. Pank otsustas suurendada emissiooni mahtu 10,1 miljoni aktsiani ehk 20,3 miljoni euroni ja eelistada märkimisel seniseid aktsionäre, võlakirjainvestoreid ja kliente.

Panga senistele aktsionäridele jaotati uusi aktsiaid kogu emissiooni mahust 86 protsenti ehk 17,4 miljoni euro eest. Lisaks garanteeritud mahule said olemasolevad aktsionärid täiendavalt uusi aktsiaid kuni 17 protsenti garanteeritud jaotust ületavalt märkimise mahult.

Teises järgus eelistas Coop Pank oma kliente ja võlakirjainvestoreid, kellele jaotati 17 protsenti nende märgitud mahust ehk 735 000 aktsiat 1,5 miljoni euro eest.

Ülejäänud investoritele jaotati viis protsenti nende märgitud mahust ehk 696 000 aktsiat 1,4 miljoni euro eest. Kõigile investoritele rahuldati kuni 100-eurosed märkimised täies mahus.

"Jätkame lisanduva kapitali toel kasvustrateegia elluviimist. Oleme lubanud, et aastaks 2027, mil möödub 10 aastat Coop Panga sünnist, on panga turuosa kasvanud 10 protsendini, meil on 150 000 aktiivset klienti, laenuportfell ulatub üle 2 miljardi euro, kulu/tulu suhe on alla 50 protsendi ja omakapitali tootlus üle 15 protsendi," ütles Coop Panga juhatuse esimees Margus Rink.

Jaotatud aktsiad on plaanis kanda investorite väärtpaberikontodele 5. detsembril ja uute aktsiatega esimeseks kauplemispäevaks on planeeritud 7. detsember.