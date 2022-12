Scholz: Euroopa peaks pärast sõda Venemaaga julgeoleku osas koostööd tegema

Saksamaa kantsler Olaf Scholz teatas, et pärast Vene-Ukraina sõja lõppu peaks Euroopa lahendama ühised julgeolekumured kahasse Venemaaga, kui Putin lubab lõpetada Venemaa agressiooni oma naabrite vastu.

Briti leht The Times toob esile, et siiani on NATO liikmesriikide liidrid käsitlenud suhteid Venemaaga tulevikus üsna abstraktselt, minemata liialt detailidesse.

Erandiks on nüüd Saksa kantsler Olaf Scholz, kes väljendas hiljuti Berliini julgeolekukonverentsil arvamust, et peale Vene-Ukraina sõja lõppu oleks võimalik taastada Euroopa endine julgeolekuolukord.

Endise olukorra taastamise eelduseks on Venemaa praeguse presidendi Vladimir Putini lubadus loobuda Venemaa agressioonist oma naabrite suhtes.

Konkreetselt väljendas Scholz valmidust suhelda Venemaaga relvastuskontrolli ja rakettide paigutamise teemal. Saksa kantsler samas kinnitas, et Venemaa rikkus ära senise Euroopa julgeolekukorralduse käitudes nagu riik, mis pärineks 17. või 19. sajandist, kui tugevam riik võttis jõuga nõrgema territooriumi.

Scholzi sõnul peaks Venemaa aktsepteerima, et eksisteerivad avatud, demokraatlikud ühiskonnad, mis töötavad teistel põhimõtetel kui Venemaa.

Kantsleri sõnul ei tegele Euroopa Liidu liikmesriigid ega NATO agressiooniga ning kõik ühise julgeoleku küsimused peaksid olema lahendatavad ja nende osas peaks saama pidada kõnelusi kui selleks soov on.

The Times rõhutab, et Scholzi positsioon erinev üsna märgatavalt teiste NATO liitlasriikide nagu Poola ja Balti riikide suhtumises Venemaasse.

Scholz külastas täpselt enne Venemaa täieulatuslikku invasiooni Moskvat püüdes edutult päästa Euroopa senist julgeolekukorraldust. Nii nagu Prantsusmaa president Emmanuel Macron on ka Saksa valitsus hoidnud kontakti Vene valitsusega ning aeg-ajalt on Scholz pidanud ka peale täieulatusliku invasiooni algust telefonivestluseid Vene presidendiga.

Scholzi juhitud Saksamaa majandus läheb järgmisel aastal majanduslangusesse. Saksamaad tabav majanduslangus on prognoositavalt kõige hullem G20 riikide seas, kui välja arvata Ühendkuningriik ja Venemaa.

Saksa majanduse suurimaks mureks on kõrged energiakandjate hinnad, mis on tingitud Vene gaasi tarnete lõppemisest.

Saksa kantsleri koduerakond sotsiaaldemokraadid on aastaid väitnud, et Euroopas ei saa olla rahu Venemaa vastu – ainult koos Venemaaga. Scholz ütles sama printsiibi välja ka täpselt enne Venemaa täieulatuslikku kallaletungi Ukrainale 24. veebruaril.

The Times rõhutab, et isegi kui suudetakse taastada Euroopa endine julgeolekuolukord, siis ei ole selge kes Venemaa peaks kinni antud lubadustest.