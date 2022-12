Enefit Power ja konkurentsiamet ei jõua universaalteenuse hinnas üksmeelele

Konkurentsiamet ütleb, et protsess on jäänud venima infopuuduse tõttu. Kuni kestab hinnavaidlus, saavad tarbijad elektrit vana, alates oktoobrist kehtestatud hinnaga 15,4 senti kilovatt-tunnist, millele lisanduvad elektrimüüja tasud, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Enefit Power andis taotluse konkurentsiametisse universaalteenusele kõrgema hinna määramiseks sisse 28. oktoobril. Seaduse järgi peab amet kooskõlastama hinna kuu aja jooksul. Nüüdseks on möödas juba üle kuu, ent uus hind on jätkuvalt teadmata. Kumbki osapool ei soostu ka välja ütlema, millises suurusjärgus see uus universaalteenuse hinnatase võib olla.

"Selle esimese kuu jooksul me tegelikult lõppotsuseni jõudnud ei ole, sest et aeg-ajalt selgub, et meil on vaja täiendavat infot küsida ja tootja on meile seda täiendavat infot ka andnud. Selle täiendava info andmise momendiks on siis menetlus peatunud," ütles konkurentsiamet peadirektor Evelin Pärn-Lee.

Konkurentsiamet loodab 9. detsembriks selgusele jõuda, kas uue hinna saab ära kinnitada või tuleb minna hinnataotlusega pikemasse menetlusse, mis võtab veel kuni 60 päeva aega.

"Meil on mõneti erinev arusaam mõnest aspektist. Kõigepealt siis, milline peaks olema Enefit Poweri tulukus, nagu ka see, et kuidas peaks käsitlema neid nn ette ära müüdud koguseid. Seda me kõike praegu selgitame veel," sõnas Pärn-Lee.

Enefit Poweri juht Andres Vainola ütles, et on konkurentsiametile andnud väga detailsed ülevaated sellest, milline osa Enefit Poweri tootmisest on ette müüdud.

"Kui vaadata, kui kaua see kooskõlastamise protsess on kestnud, siis ma ei pea mõistlikuks hakata spekuleerima selle üle, milline ta on või milliste hinnakomponentide üle meil täna arutelu käib. Ootame ära konkurentsiameti seisukoha, tahaks lõpuks teada, milline see hind siis olema peab. Täna kehtestatud hind meie kulusid ei kata," ütles Vainola.

Rahandusminister Annely Akkermann ütles, et tema kahe osapoole vahelisse vaidlusesse ei sekku ning hinnakujunduses kaasa ei räägi.

"Konkurentsiamet peab ütlema, missugune hind on õiglane ja sellega poliitikud ja riik lepivad. Sest riik peab saama usaldada oma institutsioone ja spetsialistid on konkurentsiametis. Ma arvan, et see jääb ikkagi kusagil alla 20 senti kilovatt-tunni eest," rääkis Akkermann.

"Konkurentsiamet on teinud kõige soodsama põlevkivihinna peale selle tootmise hinna, aga Auvere on ju riketes, liiga palju, ja praegu ka, et see hind on tegelikult kõrgem, tootmishind, kui see, mis konkurentsiamet on kehtestanud," lisas Akkermann.

"Aktuaalne kaamera" küsis, kas see on õiglane, et elanikkond peab kõrgema universaalteenusega kinni maksma selle, et ei suudeta Auvere elektrijaama töös hoida. "Universaalteenuse jaoks on kindlad mudelid konkurentsiametil. Jooksvad remondid teatud maani kindlasti on selle mudeli sees," vastas Akkermann.

Kuna universaalteenus laieneb nüüdsest ka kohalikele omavalitsustele, võib Enefit Poweril jääda oma tootmisvõimsusest puudu, et tarbijate vajadust ära katta. Sel juhul tuleb puudu olev hankida börsihinnaga, ent müüa universaalteenuse hinnaga.

"Sel juhul jääb see kahjum ikkagi lõpuks maksumaksja kanda," ütles Akkermann veel.