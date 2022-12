Põlevkivikaevandamises on tänavu oodata rekordtulemust

Eesti põlevkivikaevandamises on oodata viimaste aastate rekordtulemust, mille on põhjustanud geopoliitilise olukorra tõttu suurenenud nõudlus põlevkivielektri järele ja soodne olukord põlevkiviõli turul.

Kui kahel eelmisel aastal toodi lubatud 20 miljonist tonnist põlevkivist Eesti maapõuest välja vähem kui pool, siis sel aastal on vajadus suurenenud, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Keskkonnaameti peadirektori asetäitja Erik Kosenkranius ütles, et kolme esimese kvartaliga on 10 miljonit juba saavutatud. "12-13 miljonit tonni tuleb ära. Tänane majandussituatsioon ja energeetikaküsimused on seadnud põlevkivitootjatele omad ootused ja seda ka realiseeritakse," ütles Kosenkranius.

Kiviõli keemiatööstuse juhatuse esimees Priit Orumaa ütles, et Kiviõli keemiatööstus on sel aastal aidanud põlevkiviga ka teisi tööstusi ning eellepingute põhjal võib öelda, et järgmine aasta tuleb neil veelgi kaeverikkam.

"Praegu kaevandame me oma tavapärases mahus, aga järgmisel aastal proovime teha põlevkivi kaevandamises rekordaasta ehk kaevandame meile lubatud poolteist miljonit tonni põlevkivi karjäärist välja. Suure osa sellest tarbime küll ise, kuid palju müüme ka oma partneritele Eesti Energiale ja VKG-le," rääkis Orumaa.



Kuigi praegu on põlevkivi taas hinda tõusnud, on tulevikuplaane suure süsiniku jalajäljega põlevkivitööstustel keeruline teha.

VKG juhatuse esimees Ahti Asmann ütles, et VKG tegutseb olukorras, kus mingis perspektiivis pole põlevkiviõli enam turule oodatud. "Aga me teame ka seda, et praegu on põlevkiviõli Eesti katlamajadesse oodatud, Eesti äriühingutesse oodatud ehk on natuke hüsteeriline olukord, et kütust justkui vaja on, aga tootmist vaja pole. Aga me ei lase ennast häirida. Meie seisukoht on väga selge: me töötame nii kaua, kuni põlevkiviõlile on nõudlust ja me näeme, et nõudlust on ja kuni regulatsioonid seda lubavad," lausus Asmann.

Kõik kolm suuremat põlevkivitööstust valmistuvad uute kaeveväljade kasutuselevõtuks. Kui VKG-l ja Kiviõli keemiatööstusel on see vajadus juba lähiaastatel, siis Enefit Poweril praegu veel põlevkivi jagub.

"Uute kaeveväljade avamine on kümnete aastate projekt ja sellest me enne ei räägi kui 2030. aastate keskpaigas. Sinnamaani on meil piisavalt arendus- ja kaeveprojekte olemas, et katta energiavajadus nii põlevkivist kui ka rehvijäätmetest ja plastidest," ütles Enefit Poweri juhatuse esimees Andres Vainola.

Põlevkivitööstuse enam kui saja-aastase ajaloo jooksul on Eestis kaevandatud põlevkivi 1,2 miljardit tonni. Põlevkivivaru on veel 4,6 miljardit tonni, sellest efektiivseks ehk kaevandatavaks varuks loetakse miljard tonni.