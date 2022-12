Ankara: Soome peab loobuma relvaembargost Türgi vastu, kui tahab NATO-sse

Türgi välisminister Mevlut Cavusoglu teatas teisipäeval, et Soome peab loobuma relvaembargost Türgi vastu, kui soovib Türgi toetust Soome soovile liituda NATO kaitsealliansiga.

Soome ja Rootsi esitasid sel aastal taotluse liituda NATO-ga peale Venemaa täieulatuslikku kallaletungi Ukrainale 24. veebruaril.

NATO liige Türgi on aga esitanud nii Rootsile kui Soomele mitmeid nõudmisi, mida on nimetanud eeltingimuseks Türgi toetusele.

Türgi sisepoliitilise olukorra muudab ka keeruliseks asjaolu, et riigis toimuvad 2023. aasta juunis nii parlamendi- kui ka presidendivalimised.

Rootsi loobus relvaembargost Türgi vastu sel septembril, meenutas Reuters.

Nii Soome kui Rootsi kehtestasid relvaembargo Türgi vastu 2019. aastal kui Ankara otsustas oma relvajõududega tungida Süüria kurdide YPG võitlejate aladele.

Soome pole veel relvaembargot Türgi vastu tühistanud.

Türgi välisminister Cavusoglu pidas oluliseks välja tuua, et Soome välisminister külastab neljapäeval Türgit.

Cavusoglu sõnul peab Türgi väga oluliseks, et Soome relvaembargo Türgi vastu tühistatakse.

Türgi murede keskmes on kurdid

Ankara on süüdistanud põhjamaid, eelkõige Rootsit, kurdi päritolu terroristide toetamises. Türgi süüdistab mitmeid kurdi rühmitisi, et nad on salaja seotud keelustatud Kurdistani Töölisparteiga.

Türgi palus Rootsil mitmeid kurdi päritolu inimesi Türgile välja anda. Ankara teatel on hea algus Rootsi otsus anda nädalavahetusel osa Türgi nõutud isikud neile välja.

Cavusoglu sõnul aga andis Rootsi Türgile ka ühe mehe, keda Ankara neilt pole välja nõudnud.

Türgi liitus NATO-ga juba 1952. aastal. Samal aastal võeti NATO liikmeks ka Kreeka.