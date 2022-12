Vene-Ukraina sõja tõttu on Mustal merel hukkunud kümned tuhanded delfiinid

Ukraina merebioloogi Ivan Rusevi hinnangul on sõjategevuse tõttu hukkunud Mustal merel kuni 50 000 delfiini. Eraldiseisvalt teatasid Dagestani võimud, et Kaspia mere rannikule on uhtunud üle 2500 surnud hülge, kelle hukkumise põhjus pole veel selge.