Xi Jinpingi ootas Saudi Araabias suurejooneline vastuvõtt

"See visiit arendab edasi meie traditsioonilist sõprust ja juhatab sisse uue ajastu Hiina suhetes araabia maailmaga ja Saudi Araabiaga," kirjutas Xi.

Xi sõnul austavad Hiina ja Saudi Araabia üksteise suveräänsust, ajalugu ja kultuurilisi traditsioone.

Xi saabus kolmapäeval Saudi Araabiasse, kuningapalees tervitasid teda kroonprints Mohammed bin Salman ja auvahtkond. Xi Jinpingi visiit kestab kolm päeva.

Saudi Araabia teatas, et riigid on sõlminud juba 34 investeerimislepingut. USA teatas, et jälgib Xi Jinpingi visiiti hoolikalt.

"Oleme teadlikud, et Hiina üritab oma mõjuvõimu maailmas suurendada. Lähis-Ida on kindlasti üks nendest piirkondadest, kus nad tahavad oma mõjuvõimu suurendada," ütles USA rahvusliku julgeoleku nõukogu esindaja John Kirby

Hiina on juba Saudi Araabia suurim kaubanduspartner. Analüütikute sõnul ei suuda Peking siiski Washingtoni piirkonnast välja tõrjuda, vahendas Financial Times.