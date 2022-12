Sven Sester riigikokku ei kandideeri ja lahkub poliitikast

Sven Sester (Isamaa) teatas, et ei kandideeri tuleva aasta märtsis riigikogu valimistel.

Sester on riigikogus olnud alates 2003. aastast, seda viies riigikogu koosseisus. Aastatel 2015-2017 oli Sester rahandusminister.

"Olen ikka arvanud, et poliitikasse on mõtet minna, kui oled ennast tõestanud muul alal ja midagi korda saatnud. Samas usun, et poliitika ei pea olema amet eluks ajaks. Ühes elus võiks olla mitu erinevat etappi," kirjutas Sester sotsiaalmeedias.

Eelmistel riigikogu valimistel kandideeris Sester esinumbrina Tallinna kesklinna, Lasnamäe ja Pirita valimisringkonnas, kus sai 1154 häält. Suure tõenäosusega veab 2023. aasta parlamendivalimistel selles piirkonnas Isamaa nimekirja Euroopa Parlamendi saadik ja endisne kaitseväe juhataja Riho Terras.

"Poliitikasse tuleb minna värskelt ja ka lahkuda värskelt. Puhkama ma jääda ei kavatse," kirjutas Sester.