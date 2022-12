Erakonnad saavad tuleval aasta riigilt toetust 5,2 miljonit eurot

Sel aastal said erakonnad 5 240 582 eurot ehk kogusumma väheneb 1382 euro võrra.

Reformierakond, millel on riigikogus 34 kohta, saab tuleval aastal riigieelarvest ligi 1,73 miljonit eurot toetust.

Keskerakond, millel on 26 saadikut, saab ligi 1,32 miljonit eurot.

19 saadikuga esindatud EKRE saab ligi 970 000 eurot toetust.

12 saadikuga Isamaa saab ligi 610 000 eurot toetust.

Ning 10 saadikuga Sotsiaaldemokraatlik Erakond ligi 510 000 eurot.

100 000 eurot saab ka parlamendiväline Eesti 200, mis sai eelmistel riigikogu valimistel 4,4 protsenti toetust.

Toetused (üks kaheteistkümnendik aasta toetusest) kantakse erakondade arvetele iga kalendrikuu viiendaks kuupäevaks.

Erakonnad võivad saada toetust neljast allikast: (1) liikmemaksudest, (2) riigieelarvelisest eraldisest, (3) annetustest, (4) tehingutest erakonna varaga.

ERJK andmetel moodustab parlamendiparteide sissetulekust põhiosa just riigieelarveline toetus. Järgnevad annetused ja alles kolmandana liikmemaksud.

Riigieelarvelist toetust makstakse kõikidele valimiskünnise (viis protsenti) ületanud erakondadele vastavalt nende mandaatide arvule riigikogus.

Samuti saavad toetust need valimiskünnise alla jäänud erakonnad, kes on kogunud vähemalt kaks protsenti toetust. Kui toetus oli vahemikus kaks kuni kolm protsenti, on riigitoetus 30 000 eurot aastas. Kui toetus on vahemikus kolm kuni neli protsenti, siis 60 000 eurot. Ja kui toetus on vahemikus neli kuni viis protsenti (nagu Eesti 200-l oli), siis saab riigieelarvelist toetust 100 000 eurot aastas.