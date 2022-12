Narva muusem otsib Lenini monumendile uut kohta, kuid kohalikud on vastu

Narva muuseumi direktor, sihtasutuse Narva Muuseum juhatuse liige Maria Smorževskihh-Smirnova ütles Põhjarannikule, et temal isiklikult ei oleks midagi selle vastu, et Lenini kuju Narva jääks.

Ta kinnitas, et püüdis sellele sobivat kohta leida, kuid see polevat õnnestunud ning et Leninist käskivat vabaneda asutuse nõukogu, kellele muuseumi direktor vastu vaielda ei saa.

Narva linnavolikogu ajalooliste pärandite ajutise komisjoni esimees Aleksei Jevgrafov on selle vastu, et Lenini skulptuur Narvast Tallinna viidaks.

"Narva on eneseküllane omavalitsus ning me oleme lihtsalt kohustatud tegema kõik selleks, et hoida alles asju, mis on linnaelanikele südamelähedased ja seotud linna ajalooga," lausus ta.