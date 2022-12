Jevgrafov: Lenini monument peaks jääma Narva

Lenini ausammas toimetati Narva keskväljakult linnusehoovi pea 30 aastat tagasi. Toona arvati, et ajutiselt. Kuid miski pole igavene ning ka pronksist Lenin peab Narvast varsti lahkuma linnuse läänehoovi rekonstrueerimistööde tõttu.

"Neli aastat tagasi löödi see lukku, et Lenin läheb siit siis ära kuskile mujale. Kui mul on projektis öeldud, et siia tuleb tee ehitada, siis me ehitame siia tee. Kui on kirjas, et Leninit siia ei tule, siis siia Leninit ei tule, nii lihtne ongi minu jaoks. Oleks hea, kui ta siit ära läheks, me saaks töödega jätkata siin," rääkis Narva muuseumi projektijuht Jüri Moor.

Kuju äraviimine ei pruugi kõigile meeldida ja Leninist võib saada järjekordne nõukogude aja monument, mida Narvas kaitsma asutakse.

"Lenin peaks jääma Narvasse. Tuleb leida tema jaoks sobiv koht. Sellel on nii materiaalne väärtus kui ka moraalne, ajalooline väärtus. See on Narva elanike südames ja seda võiks kasutada meie linna haldusterritooriumil," rääkis Narva volikogu ajaloolise pärandi komisjoni juht Aleksei Jevgrafov.

Pea nelja meetri kõrguse Lenini paigutamine linnaruumi oleks aga veel kohatum kui keskaegse linnuse hoovi jätmine.

"Kahjuks Narva muuseum ei leidnud sobivat asukohta just Narvas. Me ei näe siin ühtegi kohta Lenini jaoks. Ja hetkel meil toimuvad läbirääkimised ka ajaloomuuseumiga, kellel on juba suurepärane kogemus nõukogude monumentide eksponeerimisel ja neil on suurepärane ekspositsioon, mis on pühendatud just poliitilisele ajaloole," ütles Maria Smorževskihh-Smirnova.

Kui läbirääkimised ajaloomuuseumiga õnnestuvad, võiks Lenini kuju Narvast jäädavalt lahkuda tuleva aasta alguses.