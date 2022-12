Üle poole vabariiklastest eelistab presidendikandidaadina Ron DeSantist

USA Today tellitud Suffolki ülikooli küsitlusuuring tuvastas, et 56 protsenti vabariiklastest ja vabariiklaste poole kalduvatest sõltumatutest valijatest eelistavad erakonna presidendikandidaadina Florida praegust kuberneri Ron DeSantist.

Ainult 33 protsenti küsitlusuuringule vastanud vabariiklastest eelistab presidendikandidaadina Donald Trumpi. 31 protsenti vastanutest tahab kindlalt, et Donald Trump kandideeriks presidendiks, vahendas The Hill.

Üle 60 protsendi vabariiklastest kinnitas, et toetavad presidendikandidaati, kes ei oleks Donald Trump, kuid kes jätkaks Trumpi poliitikat.

Suffolki ülikooli poliitikauuringute keskuse direktori David Paleologose sõnul tahavad vabariiklased ja konservatiivsed sõltumatud valijaid üha enam trumpismi ilma Trumpita.

Donald Trumpist sai hiljuti esimene mõjukas vabariiklane, kes teatas, et kandideerib presidendiks 2024. aastal. The Hilli hinnangul Trumpi võimuhaare vabariiklaste üle on nõrgenemas.

Vabariiklased on Trumpi süüdistanud erakonna kehvades valimistulemustes viimastel vahevalimistel. Mitmed Trumpi toetatud kandidaadid kaotasid olulised valimised peale seda, kui võitsid erakonna sisevalimistel kandidaate, kes oleksid võinud need valimised võita.

Poliitikavaatleja Andreas Kaju hindas peale vahevalimiste esmaste tulemuste selgumist, et demokraatide vastu seati mitmes võtmeosariigis üles reaalse poliitilise kampaania kogemuseta, äärmuslike vaadetega kandidaadid, kelle peamine kapital oli ekspresident Donald Trumpi soosing.

Rahulolu Trumpiga on vabariiklaste seas detsembriks langenud 64 protsendini. Veel oktoobris oli Trumpiga rahul 75 protsenti vabariiklastest. Rahulolematus Trumpiga tõusis samal ajal 18 protsendilt 23 protsendi peale.

Küsitlusuuringuga selgitati välja ka kumba kandidaati valijad toetaks, kui ametis olev president Joe Biden oleks valimistel vastamisi endise presidendi Donald Trumpiga.

Küsitlusele vastanutest toetaks sel juhul presidendivalimistel Bidenit 47 protsenti ja Trumpi 40 protsenti. Kui aga Bideni vastu kandideeriks DeSantis, siis toetaks teda 47 protsenti valijatest ja Biden saaks 43 protsenti häältest.

USA analüütikaplatvormi FiveThirtyEight asutaja Nate Silver on samuti varem hinnanud, et Ron DeSantis on Trumpi taas presidendiks saamise ambitsioonidele tõsine oht.