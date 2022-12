Wagneriga seotud mehele tehti Kesk-Aafrika Vabariigis tapmiskatse

Vene Föderatsiooni kodanik, kes on seotud palgasõdurite grupeeringuga Wagner sai Kesk-Aafrika Vabariigis pakipommiga tapmiskatse käigus viga, teatasid Wagneri grupeeringu asutaja Jevgeni Prigožin ja Vene ametiisikud.

Vene kodanik Dmitrõ Sõtõi, kes juhib kohalikku Vene Maja Kesk-Aafrika Vabariigi pealinnas Banguis sai paki, mis tema käte vahel plahvatas, teatas Prigožini pressiteenistus Concord.

Prigožini väitel ütles Sõtõi enne teadvuse kaotamist, et nägi paki juures teksti, mis ütles "See on sulle kõikidelt prantslastelt, venelased lahkuvad Aafrikast".

Venemaa Wagneri palgasõdurite kohalolu Kesk-Aafrika Vabariigis, kus Vene palgasõdurid on õpetanud välja ning võidelnud koos kohalike relvajõududega, on olnud vastuoluline, rõhutab CNN.

CNN on varem tuvastanud, et Wagner ja teised sellega seotud organisatsioonid on olnud Aafrikas seotud nii tulusa teemandiäriga kui ka mitmete inimõiguste rikkumistega.

Sõtõi asutas ka teemandiäri, mis on seotud Jevgeni Prigožini äriimpeeriumiga. Prigožin süüdistas Sõtõi ründamises Prantsusmaad.

Kesk-Aafrika Vabariigis avati Vene maja 2022. aasta 1. veebruaril. Väidetavalt sai Sõtõi 11. novembril paki Togost, milles sisaldus pilt tema Prantsusmaal elavast pojast. Kirjas hoiatati, et kui venelased ei lahku Aafrikast, siis järgmine kord saadetakse talle postiga tema poja pea, väitis Prigožin lisaks.

CNN rõhutab, et Prigožini väiteid pole võimalik sõltumatult kinnitada.