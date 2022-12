EL plaanib 2027. aastal luua veel ühe süsinikuturu

Euroopa Liidu läbirääkijad leppisid pühapäeval kokku, et loovad eraldi heitkogustega kauplemise süsteemi (ETS2) maanteetranspordile ja elamute kütmisele. EL tahab maksustada rohkem fossiilkütuste kasutamist, et sellega võidelda kliimamuutuste vastu.

Uus süsinikuhind hakkab kehtima bensiinile ja diislikütusele. Samuti laieneb see kütteallikatele nagu maagaas. See küsimus tekitas Euroopa Parlamendi, Nõukogu ja Komisjoni vahelistes triloogides EL-i süsinikuturu (ETS) reformi üle kõige rohkem vastuolusid.

"Suurim väljakutse oli ETS2," ütles Euroopa Parlamenti esindanud läbirääkija Peter Liese.

Kõnelustel leppisid kolme institutsiooni läbirääkijad kokku, et 2027. aastal algab maanteetranspordis ja majapidamistes kasutatavate fossiilkütuste põletamisest tekkivate heitkoguste hinna määramine. Selle hinnalagi on 45 eurot tonni kohta. See kehtib vähemalt kuni 2030. aastani.

Uus skeem toob kaasa kõrgema autokütuse hinna. Majapidamiste kütteallikate hind, nagu kütteõli ja kivisüsi, tõuseb samuti. See mõjutab kõige rohkem vaesemaid liikmesriike, mis sõltuvad rohkem fossiilkütustel põhinevatest allikatest.

"EL-i kodanikud peavad ootama kõrgemaid süsiniku hindu," ütles Euroopa Parlamendi saadik Michael Bloss.

Kui energiahinnad jäävad edasi erakordselt kõrgeks, võib uue skeemi kehtestamise edasi lükata kuni 2028. aastani. Kokkuleppe peavad nüüd veel kinnitama EL-i liikmesriigid.

Poliitikud muretsevad, et ETS2 võib tekitada sotsiaalseid vapustusi. Seetõttu leppisid läbirääkijad kokku uue sotsiaalfondi loomises, mille eesmärk on kaitsta EL-i majapidamisi kulude suurenemise eest. Fondi suurus on 87 miljardit eurot ja raha hakatakse jagama alates 2026. aastast.